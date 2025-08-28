Дигиталната безопасност като детска игра

Кампанията Digital Scouts се завръща с изцяло нови онлайн игри за деца и тийнейджъри, които представят най-важните правила за сигурност в интернет

Защо децата учат най-добре чрез игра? Добавянето на игрови елементи в обучителния процес или т.нар. геймификация все по-често се разпознава като ефективен образователен инструмент, който повишава ангажираността и мотивацията на децата и тийнейджърите. Според Smithsonian Science Education Center, интегрирането на игрови елементи в обучението развива умения за решаване на проблеми, насърчава ученето чрез преживяване и подкрепя екипната работа в училище. Игровата среда предоставя безопасно пространство за проба и грешка, където децата се учат от решенията си, без страх от провал. Този подход доказано задържа вниманието по-дълго и стимулира вътрешната мотивация – особено важно в дигиталния свят, в който днешните деца растат. Така геймификацията не просто улеснява ученето, а го превръща в преживяване, което помага важната информация да се запечата в съзнанието им.

Затова всяка образователна игра е своеобразен мост между света на децата и важните теми, които родителите и учителите искат да поставят. Защото едно дете може да подмине урок, но шансът да пропусне интересна игра е много малък. А ако играта е и вълнуваща, и полезна, тогава имаме възможност за реален резултат.

Децата не просто играят, те преживяват. Всеки знае как по време на игра има вълнение да дойде твоят ред и да се включиш, да изиграеш хода си. Точно оттук идва и вдъхновението за подхода и основното послание на новото издание на кампанията Digital Scouts — „Ти си на ход!“. И именно в това се крие ключът към една от успешните активности за дигитална безопасност у нас.

От 2019 г. насам, инициативата се организира от Yettel в партньорство с Центъра за безопасен интернет. Активен участник в множество събития с деца, в които те активно се запознават с правилата за онлайн безопасност чрез тематични интерактивни инсталации, а и не само, е Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel. Тя споделя, че именно по време на играта с инсталациите децата показват, че имат наистина нужда от преживяване във формат на игра – не само да получават информация и насоки, но и да могат чисто практически да се пробват, чрез правилен и грешен отговор да намерят вярното решение. Затова и екипът в Yettel, който работи по инициативата, си казва, че е дошъл моментът, в който Digital Scouts да се завърне обратно към игровизацията – не такава, в която децата просто трупат точки и се състезават за време, а по-интересен тип игра, която ги поставя в реална ситуация и те са на ход за запазят своята онлайн безопасност. Според нея децата са доста будни и не просто изиграват играта, но и са готови да влязат в дискусия, като и да споделят и личните преживявания, които са имали, подбудени от казусите, на които са се натъкнали.

Затова тази година кампанията прави решителна крачка напред, като превръща уроците по дигиталната безопасност в приключение, в което децата са активни участници. Вместо сух теоретичен инструктаж, платформата създава игрови светове, в които децата се сблъскват с казуси от реалния дигитален живот. И сами трябва да открият правилния ход. Целта е да съчетае обучението с игрово преживяване, което въвлича децата и тийнейджърите в реалистични сценарии, свързани с интернет безопасността и ги поставя в ситуации, които могат да се случат и на тях съвсем скоро.

Кои деца могат да участват? На практика всички, които вече имат достъп до мобилни устройства. Новите онлайн игри са достъпни на digitalscouts.bg. Две са, тъй като са предназначени за различните възрастови групи, спрямо уменията и интересите на децата. По-малките (до 14 години) ги очаква приключение в шест нива с пъзели, гатанки и въпроси с картинки. Децата научават какво е силна парола, защо не бива да се споделят определени данни онлайн и как да разпознаят опасности като фишинг измами или фалшиви новини.

За тийнейджърите (над 14 години) предизвикателството е по-сложно – те трябва да разрешат мистерия, свързана с хакнат телефон и изтекли снимки онлайн. Тук сюжетът е много реалистичен – децата влизат в дигиталния свят на момиче на тяхната възраст, станало жертва на злоупотреба. Задачата на младежите е да разкрият какво се е случило, и какви грешки е допуснало момичето, за да изложи на риск своята дигитална безопасност. Тийнейджърите ще научат повече за защитата на устройствата и профилите си, какви пароли да използват, как да ги съхраняват и на какви линкове не бива да кликват.

Игрите са достъпни през компютър или мобилно устройство, а всяко успешно изиграване носи не само знания, но и шанс за награда: от iPhone 16 до гейминг комплект със слушалки, клавиатура и мишка. Най-ценната награда обаче е новопридобитото дигитално самочувствие, което децата получават, когато усвоят нови знания и умения сами да се ориентират и защитават онлайн.

Темите, които подрастващите срещат в онлайн игрите от кампанията Digital Scouts, обхващат някои от най-честите и опасни ситуации в мрежата – съобщения от непознати, фалшиви новини, искания за лична информация, тормоз в чатове или в игри. Създаването на сигурна парола, разпознаването на фишинг атаки, реакцията при онлайн хейт – всичко това е вградено в сюжета, така че да бъде усвоено естествено. Призивът на кампанията „Ти си на ход!“ подсказва, че целта не е да се дават готови отговори, а децата да изпробват преценката си, да се научат да мислят критично и да откриват сами правилния път, дори когато той не е очевиден.

А къде са родителите в целия процес? Те играят ключова роля. Но е добре да се включат не като надзорници, а като съотборници. Игрите са възможност за споделено време и разговор с децата на тази изключително важна тема. Шанс да се обсъдят важни неща на езика на подрастващите. Най-лесно е просто да влезете в платформата с детето. За по-малките обаче още по-ценно би било да изиграете играта заедно. Така със сигурност ще се породи разговор, след който ефектът от преживяването ще е още по-голям.

В помощ на родителите Yettel, съвместно с Центъра за безопасен интернет, надгражда дългогодишната си програма „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“ с кампанията „Дигитално родителство“. Тя предоставя на възрастните полезни съвети по темата за онлайн безопасността на децата, включително за рисковете онлайн, споделяне на поверителна и чувствителна информация, правила за ползването на социални мрежи, онлайн тормоз, родителски контрол и др., Целта е чрез проверени ресурси и информация, предоставена по достъпен начин, да се подпомогнат родителите в усилията да създават здравословни навици на децата в дигитална среда, за да може децата да имат отговорно и балансирано отношение към технологиите и интернет. И не на последно място да се изгради доверителна връзка между родители и деца.