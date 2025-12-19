Не дават телата си на изкуствения интелект: Британски актьори търсят защита

Британските филмови и телевизионни актьори гласуваха с огромно мнозинство за това да не дадат разрешение телата им да бъдат дигитално сканирани, освен ако не им бъде предоставена по-добра защита срещу изкуствения интелект (ИИ), съобщи актьорският синдикат "Equity" ("Справедливост") в четвъртък, предаде Ройтерс. Дигиталните сканирания на тела се използват все по-често във филмите и телевизията, например при масови сцени и каскадьорски изпълнения. При тази технология лицето и тялото се заснемат, за да се създадат реалистични така наречени дигитални двойници.

От "Equity" заявиха, че 99,6 процента от членовете на синдиката са подкрепили решението в ориентировъчно гласуване, в което са участвали 75% от около 7700 актьори, каскадьори и танцьори, обхванати от споразумения с търговската организация PACT, която представлява повечето британски продуцентски компании.

Резултатите от гласуването подчертават нарастващата глобална загриженост относно използването на ИИ за възпроизвеждане на образи на изпълнители без тяхното съгласие или без допълнително заплащане.

По пример от САЩ

Както припомня Ройтерс, Американската федерация на телевизионните и радио артисти SAG-AFTRA организира четиримесечна стачка през 2023 г., която също беше свързана с подобни опасения. Смята се, че стачката е струвала на Калифорния повече от 6 милиарда щатски долара и е принудила студията да се споразумеят за ограничения върху използването на ИИ.

"Нуждаем се от адекватни защитни мерки срещу ИИ, които да надграждат, а не просто да повторят последните, договорени след стачката на SAG-AFTRA в САЩ преди повече от две години", заяви в изявление Пол Флеминг, генерален секретар на профсъюза. От "Equity" посочват, че настояват за защитни мерки, включващи изрично съгласие от страна на актьорите при използването на дигитални технологии, прозрачност и справедливо възнаграждение. "С новите предложения за ИИ, значителните промени в авторските права и допълнителен модернизиран пакет от условия, PACT и съюзните продуценти могат да променят ситуацията", добави още Флеминг, цитиран от Ройтерс и БТА.