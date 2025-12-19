20 декември: Голям църковен празник иде утре, спазват се редица традиции и обичаи

Утре, 20 декември, честваме голям църковен празник - вярващите почитат паметта на свети мъченик Игнатий Богоносец. Празникът е известен още като Игнажден и се свърза с редица традиции и обичаи, препитащи църковните и народните вярвания.

Традиции и обичаи на Игнажден

Според традицията какъвто човек влезе пръв в дома на този ден, такава ще е годината на семейството. Ако човекът е добър, годината също ще е добра. С тази традиция се свързат и наменованията на празника Полаз или Полазница. Първият, човек влезе в дома, се нарича полаз.

Празникът се нарича още Нов ден, Млада година и Млад месец заради символиката, която носи и връзката му със Зимното слънцестоене. От Игнажден започват така наречените "мръсни дни", които приключват след Нова година.

На този ден се палят огньове за пречистване на всяко зло. В народните вярвания огънят символизира връзката между земния и небесния свят.

Вечерта преди Игнажден се прави първата кадена вечеря. Подготовката за празника започва още предния ден - подготвят се ястията за празничната трапеза. На Игнажден се ядат само постни ястия. На трапезата се слага боб, варено жито, обредна питка, постна баница с ориз и лук, туршия, плодове и зеленчуци.

Вярва се, че сънищата във вечерта на Игнажден са пророчески и показват на момите и момците бъдещия им съпруг и съпруга.

Според друга народна традиция на Игнажден човек не трябва да се прибира с празни ръце у дома.

По време на празничната вечеря е забранено да се става от масата. Вярва се, че ако тази забрана се наруши, реколтата от пшеница ще е слаба, а кокошките няма да снасят яйца.

Житие на св. Игнатий Богоносец

Игнатий Богоносец е живял в началото на първи век (приблизително 35–107 г. сл. Хр.) и е втори след апостол Петър като епископ на Антиохия, един от главните центрове на ранната Църква. Той е наречен „Богоносец“, защото е носил живия Христос в сърцето си; тоест е бил изключително благочестив и духовно просветен, демонстрирайки това с думите и делата си.

Игнатий става жертва на преследването на християните по време на управлението на император Траян. Той е арестуван и изпратен в Рим, където е трябвало да стане жертва на диви зверове на арените. По пътя си към Рим той преминава през множество градове, изпращайки писма до различни християнски общности по пътя. Тези послания, известни като „писмата на Игнатий“, са оцелели и до днес и са ценен източник на знания за вярата, църковното единство и мъченичеството.

