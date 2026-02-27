iPhone и iPad ще са първите в света, които ще работят със секретна информация на НАТО

Apple обяви, че нейните iPhone и iPad са първите потребителски устройства, одобрени да обработват класифицирана секретна информация на НАТО. iPhone и iPad отговарят на необходимите изисквания без да трябва да бъде инсталиран допълнителен специализиран софтуер.

Компанията отбелязва в съобщението си, че това е първият път, в който потребителски мобилни устройства получават това ниво на правителствена сертификация. В момента никои други масови мобилни устройства не отговарят на тези стандарти.

По-рано iPhone и iPad получиха разрешение за работа с класифицирани данни и на германското правителство след оценка от Германската федерална служба за информационна сигурност (BSI). Сега полученият сертификат за iOS 26 и iPadOS 26 ще важи за всички страни членки на НАТО. Те са добавени към продуктовия каталог на НАТО за информационна сигурност, официално удостоверявайки, че вградените им механизми за сигурност отговарят на международните стандарти за сигурност.

