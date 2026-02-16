Великобритания може да забрани социалните мрежи за деца още тази година

На децата под 16 години във Великобритания може да им бъде забранено да използват социални мрежи още през тази година, съгласно правомощията, обявени от министър-председателя Киър Стармър. Правителството в Лондон обеща, че ще въведе незабавно ограничения за използването на социалните медии след приключването на консултациите през лятото. Мерките могат да включват забрана за използването им от лица под 16-годишна възраст, въвеждане на ограничения за използването на телефони или ограничаване на пристрастяващи функции като безкрайното превъртане.

Министрите обмислят също така да ограничат взаимодействието на децата с чатботове и да им блокират достъпа до виртуални частни мрежи (VPN), които могат да се използват за незаконен достъп до порнография.

„Въпросът не е дали да предприемем по-нататъшни действия, а какви да бъдат тези действия“, посочва източник от правителството пред The Times.

Постът на Киър Стармър е несигурен и той действа

Тази стъпка е част от подновените усилия на Киър Стармър да покаже на депутатите от Лейбъристката партия, че е готов да предприеме по-бързи действия по ключови политики в условията на несигурност относно бъдещето си.

От "Даунинг Стрийт" настояват, че е необходима консултация, за да се обмисли как би могла да функционира евентуална забрана на социалните мрежи, но че обявените на 15 февруари промени ще позволят на министрите да действат, без да се налага да чакат потенциално с години, докато влезе в сила ново законодателство.

Снимка: iStock

Правителството внася собствено изменение към законопроекта за благосъстоянието на децата и училищата. Поправката ще даде на министрите така наречените „правомощия на Хенри VIII“ - да въвеждат радикални промени в закона без пълна парламентарна или правна проверка. Източник от правителството казва пред The Times, че са били необходими повече от пет години, за да бъде приет Законът за онлайн безопасността.

Тези правомощия „означават, че можем да реагираме бързо на констатациите в рамките на месеци, вместо да чакаме години за ново първично законодателство всеки път, когато технологията се развива“, обясняват от правителството в Лондон.

The Guardian междувременно цитира министъра по наука, иновации и технологии Лиз Кендъл, която подчертава, че стартирането на консултациите не означава, че правителството със сигурност ще наложи пълна забрана на социалните медии за лица под 16-годишна възраст.

По примера на Австралия

Киър Стармър, говорейки преди среща с родители и млади хора, за да обсъдят предложенията в понеделник, 16 февруари, каза: „Като баща на двама тийнейджъри, знам предизвикателствата и притесненията, с които се сблъскват родителите, за да гарантират безопасността на децата си в интернет. Технологията се развива много бързо и законът трябва да я следва. С моето правителство Великобритания ще бъде лидер, а не последовател, когато става въпрос за онлайн безопасност".

Това се разглежда като сигнал към депутатите от Лейбъристката партия, че позицията на Стармър относно забраната по австралийския модел се променя поради нарастващите доказателства за негативните ефекти на социалните медии и все по-голям брой страни, които следват примера на Австралия.

Вътрешният натиск нараства, след като повече от 60 депутати от Лейбъристката партия подкрепиха отворено писмо миналия месец, призоваващо Стармър да наложи забрана на социалните мрежи за лица под 16 години. Те предупредиха, че последователни правителства са направили „твърде малко, за да защитят младите хора от нерегулираните, пристрастяващи социални медийни платформи“.

Снимка: iStock

Опозиционните партии обаче обвиниха министър-председателя в „тактика на забавяне“ при започването на консултации, защото той би могъл да действа със забрана още сега.

Още промени

Стармър обяви и изменение в законопроекта за благосъстоянието на децата и училищата, което ще изисква от социалните медии да съхраняват всички данни след смъртта на дете, за да се гарантира, че полицията и другите власти разполагат с пълния материал за разследване.

Това е резултат от кампания, водена от Елън Рум, чийто син Джулс Суини почина на 14-годишна възраст през 2022 г. Рум смята, че той може да е починал, участвайки в онлайн предизвикателство, но не е успяла да получи данни от социалните мрежи. Тя иска те да бъдат обект на автоматични заповеди за съхранение, известни като „Закон на Джулс“.

Правителството също така ще запълни правен пропуск и ще принуди всички доставчици на чатботове с изкуствен интелект да спазват задълженията по Закона за онлайн безопасност за премахване на незаконно съдържание.

Тази година избухна словесна война между британски министри и Илон Мъск, след като неговият чатбот Grok AI, вграден в социалната мрежа X, беше широко използван за създаване на фалшиви голи снимки на жени.

