HUAWEI FreeClip 2 – чудният звук на удобните слушалки

Малко преди да изтече 2025 година HUAWEI представиха слушалките FreeClip 2 – нова и подобрена версия на излезлите на пазара две години по-рано FreeClip. Тези слушалки затвърждават позициите на китайската компания в бързо развиващия се сегмент на т. нар. „отворен дизайн“ (open ear) при който тялото не се поставя в ушния канал, а в непосредствена близост до него и така не откъсва напълно слушателя от околната среда.

FreeClip 2 надграждат осезаемо предишната версия и това проличава още преди да съм ги поставил на ушите си. Кутийката им вече има по-компактна и правоъгълна форма за разлика от яйцевидната на по-стария вариант. В нея слушалките са разположени по-близо една до друга, лягайки само на едната си страна, малко в стил триизмерен пъзел. След първото объркване обаче слушалките все едно сами си влизат в кутийката. Тя, от своя страна разполага с единствен диод показващ състоянието на батерията и това е приятно минималистично и напълно достатъчно.

Второто поколение на култовата серия безжични слушалки Huawei FreeClip - Huawei FreeClip 2, вече се предлага на българския пазар на препоръчителна цена от 199 евро. Закупилите Huawei FreeClip 2 go 1 март 2026 г., включително, могат да се възползват и от ваучер за отстъпка на стойност 20 евро, който важи kakmo във физическите, така и в онлайн магазините. Новият модел ни очарова с три цветови варианта - графитено-черно, светло-сини и бели.

Всяка слушалка е съставена от 2 тела свързани с гъвкав С-образен мост, който осигурява сигурното прикрепване към ухото. Едната част съдържа говорителя и се поставя в близост до ушния канал, а другата – зад ухото. На пръв поглед странен, този начин на поставяне е гениален, елиминирайки неудобството от поставянето на слушалка директно в ушния канал, което за мен, а и не малко хора с които съм говорил, винаги е било досадно. Да не говорим колко лесно едни слушалки-тапи могат да се измъкнат и озоват под краката ни. FreeClip 2 се закрепват много стабилно към ушите, като изискват определено нагласяне за да прилегнат идеално, а за това помага подобрения дизайн, намаления с 11% обем спрямо първата версия и тегло от едва 5.1 грама на слушалка. Човек бързо забравя, че са там - няма никакъв дискомфорт от захващането, а в същото време не помръдват при резки движения с глава, тичане, скачане. Носенето им е удобно и ненатрапчиво през целия ден, още повече, че с едно пълно зареждане могат да се ползват до 9 часа или до 38 часа с презареждане от кутията им.

Слушалките нямат лява и дясна, а се настройват автоматично всеки път, когато са поставени. управлението им става с потупване за пауза и приемане/отказване на обаждания или приплъзване по задното тяло за контролиране на силата на звука. Могат да бъдат свързани с две устройства едновременно.

Докато наострям слух за музикалното представяне на FreeClip 2, трябва да отбележа, че предимството на техния дизайн е и техен основен недостатък – говорителят не е плътно прилепен до ухото и звуци от заобикалящата среда също достигат до вас (което е и смисълът на този тип слушалки) и да оставят впечатление за „изтичане на звук“. Тук борбата на производителите е за баланс между двете и HUAWEI са се справили много добре в това отношение. Свързани през Bluetooth 5.4 и AAC кодек за висококачествено аудио, в тихата обстановка на дома останах много доволен от качеството на музиката в целия диапазон от честоти, с добро усещане за бас, стабилни средни честоти и отчетливи високи, понякога може би малко повече от желаното от мен. Разделението в звука между отделни инструменти

и глас е добре балансирано, давайки ясна и детайлна звукова картина, в резултат на което широк диапазон от музикални стилове звучат плътно и завладяващо. Подхващам градска разходка с типичния шум от улицата и звукът остава достатъчно добър и силен, не ми се налага да увеличавам над 3/4 от способността на слушалките. Макар и в ограничен обем, околните звуци също достигат до мен и балансът в това отношение е забележителен!

Причина за добрия звук са подобрените говорители във FreeClip 2 - те използват двойна диафрагма, подобрявайки с до 100% силата на звука и дават много по-добро усещане за бас.

Както може да се очаква, не се използва никакво активно шумоподтискане – достигането на околните звуци до нас е основна характеристика на този тип слушалки.

При разговори нещата са повече от идеални – нямах никакви проблеми да чувам ясно и отчетливо хората с които говоря, а не получих и никакви оплаквания за обратното, дори и когато аз съм бил в среда с много шум. Заслугата за това е в системата от 3 микрофона, които позволяват на NPU чипа в слушалките да отсее идеално околния шум и да остане само моя глас.

Слушалките се управляват от приложение (HUAWEI Audio Connect, налично за Android и iOS), което може да настрои еквалайзера, включително с параметри зададени от потребителя; да зададе различни действия при жестове, като потупване и приплъзване; да задава приемане/отказване на обаждания с кимане или поклащане на глава, както и експерименталната към момента функция за адаптивна сила на звука спрямо околната обстановка.

FreeClip 2 се представят впечатляващо на всички фронтове и са точно това, което трябва да са едни слушалки за употреба в града – изключително комфортни за носене, с много добър звук, без да откъсват напълно от заобикалящата ни ърбън бъркотия, където все пак слухът трябва да ни предпазва и от опасности. Разбира се, че у дома бих се отдал на по-пълен и плътен звук, но докато тези слушалки бяха при мен, тапите, които ползвам обичайно навън, единствено събираха прах.

