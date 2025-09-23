Huawei Watch GT 6 Pro носи цял куп ползи за ежедневието и спорта в красива обвивка

Huawei отделят сериозно внимание на часовниците от няколко години насам и постоянно вдигат темпото, а качеството на техните предложения, както като функции, така и като материали, нараства с всеки изминал модел. Едва преди няколко месеца тествах Watch 5, а преди по-малко от година на пазара се появи Watch GT 5 Pro, а ето, че следващата версия вече е тук – Huawei Watch GT 6 Pro. С този модел компанията обръща сериозно внимание на спортните възможности на часовника, дизайна и издръжливостта.

Варианти, дизайн и параметри

Watch GT 6 Pro серията идва в 3 варианта: сребрист, бежов и черен, с екран от 1.47”, което е с 5,5% повече от предшественика му, титаниев корпус и каишки от метал, текстил или композитен материал. Освен Pro серията има и варианти Watch GT 6, които са с два размера (46 мм и 41 мм) и съответно 3 и 5 различни цветови комбинации. Тъй като при мен за тест беше черният вариант на Pro серията, на него ще се спра най-подробно в следващите редове. Часовникът запазва дизайна на предходния модел с осмоъгълна форма без остри ръбове, плавен преход към каишката и матирана повърхност. Пасва добре на ръката, без да пречи на китката, а екранът все пак е достатъчно голям и лесен за четене. Последният е с яркост 1200 нита и прекрасно видим през ярък ден и е защитен със сапфирено стъкло, издържащо на надраскване, което е изключително важно, тъй като един часовник доста често се среща я със стена, я с някой метален предмет.

Часовникът се управлява чрез чувствителния на допир екран, въртящата се корона и допълнителен бутон – тук промени спрямо Watch 5 / GT 5 няма. Короната се използва за достъп до менюто с приложения и навигирането му, както и връщане към началния екран, а допълнителния бутон може да бъде настроен за бързо повикване на до 2 функции с единично или двойно натискане. По подразбиране извиква менюто за физически активности.

В корпуса е събрана солидна батерия, която може да осигури захранване за до 21 дни в зависимост от начина на ползване. Ако сте по-активни физически и засичате натоварванията си, животът на батерията би варирал някъде около 14 дни, което пак е предостатъчно, че да забравите къде сте прибрали магнитната зарядна стойка.

ОС и софтуер

Huawei Watch GT 6 Pro идва с Harmony OS 6 и работи в комбинация с приложението Huawei Health. Операционната система работи леко и приятно, свиква се бързо с нея навигирането е достатъчно консистентно. Huawei са обърнали сериозно внимание на личните настройки, за да може часовникът наистина да бъде приспособен към притежателя си – може да избирате измежду няколко „лица“ на основния екран или да си закупите нови от голямо множество такива в приложението, а допълнителните екрани, които са достъпни при плъзване наляво с пръст, могат да бъдат настроени в детайли и да показват точно желаната от вас информация, като например физическото ви представяне за деня, компас, здравни показатели, емоционално състояние и други.

Може да се инсталират и допълнителни приложения от App Gallery, но за съжаление, все още изборът на такива е доста ограничен. Поддържат се и плащания чрез NFC и приложението Quicko.

Режим спорт

Инженерите на Huawei са впрегнали всички сили, за да направят Watch GT6 Pro максимално полезен за спортистите – не само аматьори, но и професионалисти. Както и предишните поколения, часовникът може да отчита прогреса в голямо количество спортове, при това с гласов асистент на български, а специално внимание този път е обърнато на тичането и колоезденето.

Да започнем от подобреното позициониране, постигнато благодарение на развитието на Huawei Sunflower Positioning System, която разчита на допълнителен анализ на сигналите от позициониращите сателити за повишена точност на позициониране. Резултатът е налице и след активност, била тя бягане, каране на колело или нещо друго, записаната следа и отчетената скорост са много прецизни. Алгоритъмът на Huawei подпомага и изчисляването на надморската височина, която разчита и на барометричен сензор.

Колоездачите ще се радват да научат, че могат да свържат своите сензори директно към часовника и да записват данни от колан за сърдечен ритъм, сензор за скорост и каданс или данни за мощност без да имат нужда от допълнително устройство. Данните, събирани от часовника, могат да бъдат пращани в реално време към приложението на смартфона и той да бъде използван като основна информационна система при каране на колело. Това прави навигирането далеч по-удобно, защото, да си го признаем, взирането в екрана на часовника в движение не е най-добрата идея.

Беше ми много интересно да изпробвам функционалността за „виртуална мощност“ (Virtual Power), която използва данни за колелото, теглото на каращия го и каквото може още часовникът да събере от него, за да изчисли каква мощност се използва, което позволява правилно разпределение на енергията по време на каране. Цифрите, които видях на екрана, ми се сториха ниски, но съм относително сигурен, че проблемът е при мен, а не при инженерите на Huawei и учените от Пекинския спортен университет.

Присъствието на Watch GT 6 Pro на ръката ми съвпадна и с посещение на гръцки остров, където замених колелото с гребане и плуване, при които представянето също беше добро и останах доволен, че екранът остана четим и реагираше добре на жестове дори и когато е мокър. По време на една шнорхел сесия автоматично засече гмурканията и накрая с интерес разгледах до каква подводна дълбочина съм достигнал при отделните опити.

Режим well being

Не мога да пропусна и тази функция, която засича емоционалното състояние на собственика, доста прецизно при това, а една от главните ползи от това е, че при прекалено много стрес може да извести за настъпващи по-сериозни състояния, като даде време за реакция и излизане от ситуацията. Добавете и анализа на съня, изготвян ежедневно, и ще получите доста пълна картина за физическото и емоционалното си състояния.

Финални мисли, цени, наличност

С куп нововъведения, насочени към хората, които гледат сериозно на спорта, Huawei Watch GT 6 Pro лесно може да се превърне в една малка централна електронна система, следяща представянето и състоянието на притежателя си. Здрав, удобен и с куп възможности, които дори ще търпят развитие в новите версии на операционната система, този часовник заслужава сериозно внимание дори и да не сте се замисляли за покупка на подобно устройство до момента.

Стартирайки от 19.09. до 04.11.2025 г. часовниците от серията HUAWEI WATCH GT 6 ще се предлагат в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 3 и услугата HUAWEI Health+, достъпна безплатно за първите 3 месеца. Пълните условия за услугата са достъпни в приложението HUAWEI Health. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. Офертите са валидни до изчерпване на количествата на препоръчителни цени както следва: WATCH GT 6 Pro Titanium: 999 лв. (€510,7), Black Silicon: 749 лв. (€382,9), Brown Woven: 799 лв. (€408,5), WATCH GT 6 Black Rubber: 499 лв. (€255,1), Green Woven: 549 лв. (€280,7), Grey Leather: 549 лв. (€280,7), White Leather: 499 лв. (€255,1), Milanese: 599 лв. (€306,2), Brown Woven: 549 лв. (€280,7), Black Silicon: 499 лв. (€255,1), Purple Silicon: 499 лв. (€255,1).

Офертата важи до 04.11.2025 или до изчерпване на количествата в официалната партньорска мрежа на Huawei за България, която включва A1, Vivacom, Yettel, Технополис, Техномаркет, верига магазини Зора и избрани партньори на дистрибутора Поликомп.