Илон Мъск: До 10 години в света ще има повече от милиард хуманоидни роботи (ВИДЕО)

В рамките на 10 години в света ще има повече от един милиард хуманоидни роботи. Това прогнозира милиардерът Илон Мъск. Според него, роботите скоро ще започнат да произвеждат други роботи. "Може да се задейства ефект на саморепликация: производството първоначално ще расте бавно, а след това ще се ускорява експоненциално", смята Мъск.
Elon Musk: There will be more than one billion humanoid robots in the world within 10 years— NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026
Musk believes robots will soon begin producing other robots. This could trigger a self-replicating effect: production would grow slowly at first and then accelerate exponentially.… pic.twitter.com/m7w3bUqJUO
Според неговото предсказание, в рамките на около 10 години в света може да има повече от един милиард хуманоидни роботи. Мъск също така вярва, че всеки такъв робот ще бъде приблизително пет пъти по-продуктивен от човек.