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Илон Мъск: До 10 години в света ще има повече от милиард хуманоидни роботи (ВИДЕО)

02 септември 2026, 2:02 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Илон Мъск: До 10 години в света ще има повече от милиард хуманоидни роботи (ВИДЕО)

В рамките на 10 години в света ще има повече от един милиард хуманоидни роботи. Това прогнозира милиардерът Илон Мъск. Според него, роботите скоро ще започнат да произвеждат други роботи. "Може да се задейства ефект на саморепликация: производството първоначално ще расте бавно, а след това ще се ускорява експоненциално", смята Мъск.

Според неговото предсказание, в рамките на около 10 години в света може да има повече от един милиард хуманоидни роботи. Мъск също така вярва, че всеки такъв робот ще бъде приблизително пет пъти по-продуктивен от човек.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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