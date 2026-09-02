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"Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

02 септември 2026, 1:25 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

Заплахите срещу гражданската авиация са опит за държавен тероризъм, а с терористи не се преговаря. Така руският президент Владимир Путин коментира изявлението на Володимир Зеленски, че небето над цяла Русия е опасно и на практика ще бъде затворено с масирани атаки с дронове.

„Вижте, не съм чувал подобни изявления, но ако бъдат изречени на глас, това е просто твърдение за държавен тероризъм. И бих искал да отбележа, че те ни молят да възобновим преговорите, искат лични срещи. Ние не преговаряме с терористи“, подчерта Путин на икономическия форум в Бишкек, Киргизстан.

„Русия ще намери начин да отговори, ако заплахите на киевския режим срещу гражданската авиация бъдат изпълнени“, каза още той. „Ако, не дай си Боже, се случат подобни трагедии, ще намерим начин да реагираме. Нека никой не се съмнява в това“, подчерта руският президент.

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„Наредихме на руските въоръжени сили да нанесат мащабни удари по енергийната инфраструктура на Украйна, защото те целят нашата енергийна инфраструктура. Така отговаряме. Безпилотните летателни апарати навсякъде представляват сериозен предизвикателство, но ние се справяме добре с тях“, категоричен бе още Путин.

„Само снощи отново се опитаха да ударят три наши рафинерии. Не успяха, защото сега са защитени. Това не означава, че никога нищо не може да премине, но нивото на защита сега е напълно различно“, заяви той.

Путин е уверен, че по-голямата част от поразените рафинерии вече са възстановени. „Остават ни за ремонт около 10% от рафинериите ни за петрол и последното нещо, от което се нуждаем, е нещо да удари тези, които вече са ремонтирани. Затова всички трябва да работят заедно“, заяви той.

„Общите щети от кампанията на Украйна срещу корабоплаването в Черно и Азовско море възлизат на около 1% от БВП. Това не е критична вреда. Те не могат да ни нанесат критична вреда. Но все пак това са щети“, призна Путин.

Путин бе категоричен, че преговорите относно Украйна в момента са замразени и твърди, че е наредил отговор, насочен към енергийния сектор на Украйна. Той каза, че Русия подкрепя преговори с „конкретно съдържание“ и определи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф като добри гости в Русия. Путин също така заяви, че контактите между разузнавателните служби продължават и твърди, че Русия успешно се противопоставя на предизвикателството, създадено от широко разпространената употреба на дронове.

По думите му всякакви военни съоръжения в Украйна са легитимна цел за руските въоръжени сили. Така той отговори на въпрос на журналист дали британски военни обекти в Украйна биха могли да станат мишена за Русия. „Има ли британски военни обекти в Украйна?“, попита президентът. „Ако има, абсолютно. И мога да го повторя“, заяви Путин. „Всички военни съоръжения в Украйна са наша легитимна цел. Британски, каквито и да са“, добави той.

Според Путин, никой не оказва сериозен натиск върху Русия относно уреждането на конфликта в Украйна. „Знаем тяхната позиция, но никой не налага нищо. Но позицията на нашите приятели е, че всички са за възможно най-бързото прекратяване на този конфликт, за предпочитане по мирен път. Знаем тази позиция, уважаваме я много, тя е искрена и хората мислят как да подобрят ситуацията, но никой не ни оказва прекомерен натиск. Но този въпрос, разбира се, винаги е на масата и ние го обсъждаме“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти. „Искаме да осигурим дългосрочен, траен мир в Украйна и в Европа“, каза още той.

„Нямам съмнение, че врагът ще рухне. Това е въпрос на време. Това винаги са много трудни въпроси и е по-добре да не се дават — или дори да се опитва да се дават — конкретни срокове, защото войната е жестока и трудна за предвиждане“, каза още Путин.

Руският президент отново обвини Запада, че се опитва да нападне страната му. „Ако някой се опита да ни смъкне надолу по хранителната верига и да ни погълне, да ни изяде, той може да си получи удар в зъбите. И Русия е готова да го стори, въпреки бързо нарастващия апетит и зъбите на тези акули“, обясни той.

„Интересуваме се да продаваме газ на Европа. Бихме били готови да го доставяме още сега. Те само трябва да натиснат бутона — нали, да вземат решението да натиснат бутона. Но нямат смелост заради американските санкции“, обясни още руският президент.

Путин отрече информациите, че готви нова мащабна мобилизация. „Това е информационна кампания срещу Русия“, категоричен бе той.

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Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна украински дронове руски рафинерии
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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