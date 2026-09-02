"Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

Заплахите срещу гражданската авиация са опит за държавен тероризъм, а с терористи не се преговаря. Така руският президент Владимир Путин коментира изявлението на Володимир Зеленски, че небето над цяла Русия е опасно и на практика ще бъде затворено с масирани атаки с дронове.
„Вижте, не съм чувал подобни изявления, но ако бъдат изречени на глас, това е просто твърдение за държавен тероризъм. И бих искал да отбележа, че те ни молят да възобновим преговорите, искат лични срещи. Ние не преговаряме с терористи“, подчерта Путин на икономическия форум в Бишкек, Киргизстан.
Putin on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Zelensky stated that it's not safe for civilian planes in Russia to fly.
That's state terrorism.
There can be no negotiations with terrorists. pic.twitter.com/nG9GhPSMWA
„Русия ще намери начин да отговори, ако заплахите на киевския режим срещу гражданската авиация бъдат изпълнени“, каза още той. „Ако, не дай си Боже, се случат подобни трагедии, ще намерим начин да реагираме. Нека никой не се съмнява в това“, подчерта руският президент.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
We've instructed the Russian Armed Forces to launch massive strikes against energy infrastructure of Ukraine because they are targeting our energy infrastructure.
This is how we respond. pic.twitter.com/anLOrcQZt3
„Наредихме на руските въоръжени сили да нанесат мащабни удари по енергийната инфраструктура на Украйна, защото те целят нашата енергийна инфраструктура. Така отговаряме. Безпилотните летателни апарати навсякъде представляват сериозен предизвикателство, но ние се справяме добре с тях“, категоричен бе още Путин.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Unmanned vehicles everywhere are a serious challenge, but we are handling it well. pic.twitter.com/5PnUW6p0mD
„Само снощи отново се опитаха да ударят три наши рафинерии. Не успяха, защото сега са защитени. Това не означава, че никога нищо не може да премине, но нивото на защита сега е напълно различно“, заяви той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Just last night, they again tried to strike three oil refineries.
It didn’t work because they are protected now.
That does not mean that nothing can ever get through, but the level of protection is completely different now. pic.twitter.com/bhexJdJiwW
Путин е уверен, че по-голямата част от поразените рафинерии вече са възстановени. „Остават ни за ремонт около 10% от рафинериите ни за петрол и последното нещо, от което се нуждаем, е нещо да удари тези, които вече са ремонтирани. Затова всички трябва да работят заедно“, заяви той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
We only have about 10% of our oil refineries left to repair, and the last thing we need is for something to hit the ones that have already been repaired.
That’s why everyone needs to work together. pic.twitter.com/wWW05Jeliq
„Общите щети от кампанията на Украйна срещу корабоплаването в Черно и Азовско море възлизат на около 1% от БВП. Това не е критична вреда. Те не могат да ни нанесат критична вреда. Но все пак това са щети“, призна Путин.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
The total damage from Ukraine's campaign against shipping in the Black and Azov Seas amounted to about 1% of GDP.
It's not a critical damage. They cannot deal us a critical damage.
But it's still damage nonetheless. pic.twitter.com/iFpANkyVYJ
Путин бе категоричен, че преговорите относно Украйна в момента са замразени и твърди, че е наредил отговор, насочен към енергийния сектор на Украйна. Той каза, че Русия подкрепя преговори с „конкретно съдържание“ и определи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф като добри гости в Русия. Путин също така заяви, че контактите между разузнавателните служби продължават и твърди, че Русия успешно се противопоставя на предизвикателството, създадено от широко разпространената употреба на дронове.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Kushner and Witkoff, we are always happy to see them, and we are always happy to work with them. pic.twitter.com/XMXaquMsjb
По думите му всякакви военни съоръжения в Украйна са легитимна цел за руските въоръжени сили. Така той отговори на въпрос на журналист дали британски военни обекти в Украйна биха могли да станат мишена за Русия. „Има ли британски военни обекти в Украйна?“, попита президентът. „Ако има, абсолютно. И мога да го повторя“, заяви Путин. „Всички военни съоръжения в Украйна са наша легитимна цел. Британски, каквито и да са“, добави той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Any military facilities in Ukraine — British or otherwise — are legitimate targets for us. pic.twitter.com/vEwLniRLqJ
Според Путин, никой не оказва сериозен натиск върху Русия относно уреждането на конфликта в Украйна. „Знаем тяхната позиция, но никой не налага нищо. Но позицията на нашите приятели е, че всички са за възможно най-бързото прекратяване на този конфликт, за предпочитане по мирен път. Знаем тази позиция, уважаваме я много, тя е искрена и хората мислят как да подобрят ситуацията, но никой не ни оказва прекомерен натиск. Но този въпрос, разбира се, винаги е на масата и ние го обсъждаме“, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти. „Искаме да осигурим дългосрочен, траен мир в Украйна и в Европа“, каза още той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
We want to ensure long-term, lasting peace in Ukraine and in Europe. pic.twitter.com/CuRkKMsvCo
„Нямам съмнение, че врагът ще рухне. Това е въпрос на време. Това винаги са много трудни въпроси и е по-добре да не се дават — или дори да се опитва да се дават — конкретни срокове, защото войната е жестока и трудна за предвиждане“, каза още Путин.
Putin on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
I have no doubt that the enemy will crumble.
The question is one of timing.
These are always very difficult questions, and it is better not to give — or even try to give — specific timelines, because war is a brutal and difficult thing to predict. pic.twitter.com/y5GDfOkgWd
Руският президент отново обвини Запада, че се опитва да нападне страната му. „Ако някой се опита да ни смъкне надолу по хранителната верига и да ни погълне, да ни изяде, той може да си получи удар в зъбите. И Русия е готова да го стори, въпреки бързо нарастващия апетит и зъбите на тези акули“, обясни той.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
If someone tries to drag us down the food chain and gobble us up, devour us, they may get hit in the teeth.
And Russia is ready to do that, despite the rapidly growing appetites and teeth of these sharks. pic.twitter.com/n2bOlXT5ro
„Интересуваме се да продаваме газ на Европа. Бихме били готови да го доставяме още сега. Те само трябва да натиснат бутона — нали, да вземат решението да натиснат бутона. Но нямат смелост заради американските санкции“, обясни още руският президент.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
We are interested in selling gas to Europe. We would be ready to supply it now.
They only need to press the button — well, make the decision to press the button.
But they don’t have the guts, because of the American sanctions. pic.twitter.com/KiGnPMgCQS
Путин отрече информациите, че готви нова мащабна мобилизация. „Това е информационна кампания срещу Русия“, категоричен бе той.
Reporter: There is more and more information in Western media about a next wave of mobilization in Russia.— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Putin: It's an information campaign against Russia. pic.twitter.com/42aNK15Cal