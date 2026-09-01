Когато ям, Земята спира да се върти: Допамин за 1 септември

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато ям, съм глух и сляп за всичко - това е свещенодействие и нирвана!
Никога не сте си представяли, че е възможно! Допамин за събота
#animals #animalvideos #funnyanimalvideos #animallife #animallovers pic.twitter.com/4W52utMEw0— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 25, 2026
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