Кабинетът "Радев":

Когато ям, Земята спира да се върти: Допамин за 1 септември

01 септември 2026, 22:30 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Когато ям, Земята спира да се върти: Допамин за 1 септември

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Когато ям, съм глух и сляп за всичко - това е свещенодействие и нирвана!

Никога не сте си представяли, че е възможно! Допамин за събота

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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