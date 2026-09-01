Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди днес авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено, предаде Ройтерс.

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"Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още ползва основните летища в Русия: руското въздушно пространство става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава – нито за един граждански самолет. Просто в руското въздушно пространство ще има дронове в мащаб, който трябва да бъде взет под внимание. Въпреки че руските власти не информират хората по подходящ начин за това, руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено – войната, започната от Русия, затваря нейното въздушно пространство", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Ние в Украйна не искаме да се губят невинни човешки животи. Ето защо предупреждаваме нашите партньори: дните на безопасност в руското въздушно пространство приключиха. Важно е това да бъде чуто от посланиците на страните, представени тук в Украйна, както и от посланиците, работещи в Москва. Всеки един от тях знае точно какво означава руската война за нашата страна и нашия народ и трябва да предаде тази информация на столиците си. Важно е това да бъде чуто и от авиокомпаниите, които в момента летят до летища предимно в Москва, Санкт Петербург и други ключови дестинации в Русия. Министерството на външните работи на Украйна и другите ни институции ще предоставят на международните организации пълна информация за опасностите в руското въздушно пространство. Небето, препълнено с дронове, не е място за гражданската авиация", категоричен е той.

Критики към партньорите

По-рано днес украинският президент разкритикува дипломатически представители на държавите съюзници на Украйна за това, че "отиват на лятна ваканция, докато страната воюва за оцеляването си". "През последните две седмици Европа и страни по целия свят, които ни помагат, са в отпуск", изтъкна днес Зеленски пред журналисти. Той допълни, че през това време Русия е предприела атаки по украинската инфраструктура, отчасти за да възпрепятства началото на новата учебна година, което беше отбелязано в цялата страна днес.

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Зеленски обвини западните държави в това, че практикуват дипломация "само формално". Според него тези държави винаги се възползват от ваканционния период, което за него е "твърде неприятна реалност".

Украинският президент посочи, че неколкократно е призовавал международната общност за помощ през последните няколко седмици, без обаче да уточни към кои държави конкретно се е обърнал. Киев неколкократно призова западните си съюзници да увеличат доставките си на боеприпаси за противовъздушни системи, от които се отчита недостиг, припомня ДПА.

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