Край на безкрайния скрол: Meta спира Facebook и Instagram за тийнейджъри през нощта

Meta се съгласи на съществени промени в приложенията си Instagram и Facebook в рамките на споразумение, с което приключи знаково съдебно дело. Десетки щати в САЩ обвиниха технологичния гигант, че създава зависимост у децата и им вреди чрез опасни продукти. Споразумението предотвратява мащабен съдебен процес в Калифорния и задължава компанията, собственик на социалните мрежи, да плати сума в размер до 18 млрд. долара. Meta се съгласи да въведе защитни механизми за тийнейджърите, включително ограничения за продължителността на ежедневното ползване и забрана за използване на платформите през нощта в цялата страна.

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Това е първият случай в САЩ, в който Meta е принудена да промени ключови аспекти от начина, по който обикновените потребители използват услугите ѝ. Само че това зависи само за САЩ!

Калифорния и 28 други щата в САЩ заведоха дело срещу компанията за 1,36 трилиона долара по обвинения, че Meta умишлено е проектирала пристрастяващи продукти, което е довело до проблеми с психичното здраве на младите хора, включително тревожност, депресия и самоубийство. Щатите допълнително твърдят, че компанията за социални медии редовно е събирала данни за деца под 13-годишна възраст без разрешението на родителите, в нарушение на федералните и щатските закони.

„Днес постигнахме споразумение с Meta, което ще направи социалните мрежи по-малко опасни за децата ни и ще доведе до огромна промяна за тях и семействата им. Meta се съгласи да извърши мащабни промени, които ще намалят риска от вреди, произтичащи от нейните платформи – и ще го направи в рамките на няколко месеца“, заяви в изявление главният прокурор на Калифорния Роб Бонта.

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Тези промени включват ограничения на времето за ползване, спиране на известията по време на учебните часове, блокиране на приложението в критичните часове през нощта, забрана на филтри, имитиращи ефекта на пластични операции, и други.

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Сумата от 18 млрд. долара по споразумението ще бъде разпределена между отделните щати за период от 10 години, като това подлежи на съдебно одобрение. Калифорния ще получи между 1,5 и 2,1 млрд. долара, а Колорадо – около 615 млн. долара.

По време на съдебния процес Meta отхвърляше всички обвинения, като твърдеше, че щатите се стремят към "нереалистично висока сума". Главният юрисконсулт на компанията заяви, че постигнатото споразумение ще бъде ефективно, само ако всички компании, управляващи социални мрежи, променят дизайна на своите платформи.