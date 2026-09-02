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След атаката с дрон в Лайпциг: Френският президент Макрон заяви, че подкрепя нови санкции срещу Русия

02 септември 2026, 0:30 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След атаката с дрон в Лайпциг: Френският президент Макрон заяви, че подкрепя нови санкции срещу Русия

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепя налагането на нови европейски санкции срещу Русия след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, за който германските власти обвиниха руската страна, предаде Ройтерс. "Трябва да бъдем единни в подкрепата си за Украйна и Франция ще продължи да играе пълноценна роля", написа Макрон в публикация в Екс.

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Припомняме, че по-рано днес германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале миналия месец, предаде Асошиейтед прес. Дронът беше открит в близост до украински самолет вечерта на 4 август, след което бе обезвреден. Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че опитът за атака се вписва в познатата схема на "руските хибридни операции". Германското правителство "стигна до заключението, че Русия е отговорна за хибридната атака в Лайпциг на 4 август", обяви той. "Предполагаме, че Германия е цел на по-нататъшни хибридни атаки от страна на Русия", каза още Добринт.

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Германия Лайпциг Еманюел Макрон война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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