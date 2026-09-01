Михайло Федоров основа отбранителна компания, избра ключов мениджър за пръв инвеститор (ВИДЕО)

Бившият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров обяви планове за създаване на украинска компания за отбранителни технологии. Първият главен инвеститор в нея ще е генералният директор на гиганта в софтуера и изкуствения интелект Palantir Алекс Карп. Федоров заяви, че проектът е насочен към укрепване на Украйна и принос за по-сигурно бъдеще. Подробности относно компанията, нейната структура и област на дейност все още не са оповестени.

Former Minister of Defense Mykhailo Fedorov announced plans to create a Ukrainian defense tech company, with Palantir CEO Alex Karp set to become its first lead investor. Fedorov said the project is intended to strengthen Ukraine and contribute to a safer future. Details on the… pic.twitter.com/qNwZzp6Khy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 1, 2026

Федоров, който отдавна е привърженик на методите за водене на война с помощта на дронове и изкуствен интелект, публикува изявлението си в социалните мрежи заедно с видеоклип с Алекс Карп. "Новата компания ще надгради опита на Федоров във воденето на война с модерна технология, като основната ѝ мисия ще бъде укрепването на отбраната на Украйна и развиването на отбранителни технологии, които могат да допринесат за едно по-безопасно бъдеще за целия свят", гласи изявление на екипа на Федоров.

„Палантир“ е американска технологична компания, която разработва софтуер за интеграция и анализ на големи масиви от данни, както и платформи за изкуствен интелект (ИИ) с приложения във военната и държавната сфера.

Отстраняването на Федоров от поста министър на отбраната

Отстраняването на Федоров предизвика протести в много украински градове. По-късно той публично призова за произвеждането на военновременни избори – въпрос, по който украинците имат разнопосочни мнения. Откакто напусна министерския пост, Федоров посочи, че възнамерява да започне няколко нови проекта, в това число учредяването на инвестиционен фонд в областта на отбраната и създаването на аналитичен център. "Вие и вашите колеги стартирате компания, която аз мисля, че ще бъде определяща за света", подчерта Алекс Карп пред Федоров във видеоклипа му, публикуван в канала му в приложението Телеграм. Управителният директор на Палантир изтъкна, че той е работил съвместно с Федоров в продължение на "близо половин десетилетие".

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Американската компания "Палантир" предостави софтуер на Украйна, за да подпомогне военните ѝ операции, както и да помогне на работата на правителствените институции, припомня Ройтерс. В петък италианското Министерство на отбраната съобщи, че Федоров е приел длъжността съветник по иновации във ведомството.

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Това доведе до критики от страна на Русия, при което говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи назначението му като "достойно за сатирична история от покойния велик детски писател Джани Родари".

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