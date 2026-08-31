Samsung Galaxy S26 FE 5G идва в Yettel с Galaxy AI и лизинг без оскъпяване

Yettel добавя към портфолиото си новия Samsung Galaxy S26 FE 5G – модел, който пренася голяма част от усещането и възможностите на флагманската Galaxy S серия в по-достъпната FE линия. Новото поколение запазва познатите силни страни на своя предшественик, но поставя още по-силен акцент върху изкуствения интелект, производителността и функциите, които могат да бъдат полезни в ежедневието. До 20 септември 2026 г. Galaxy S26 FE 5G може да бъде закупен на лизинг за 24 месеца без оскъпяване на цена 29.17 евро на месец или за 699.99 евро в брой с план Total Unlimited MAX за 24 месеца.

Покупката на Galaxy S26 FE 5G от Yettel включва и предимствата на пакета „Смартфон вселена“, който обединява услуги за поддръжка, защита и по-дълго използване на устройството. Сред тях са удължена гаранция до 4 години за избрани планове Total Unlimited, сертифициран сервиз и диагностика, както и достъп до застраховката „Смартфон протект“.

Познатият формат с по-съвременен хардуер

Samsung не променя изцяло формулата на Galaxy S25 FE, а я развива. Новият модел отново предлага голям 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с честота на опресняване до 120 Hz, което означава плавно превъртане, комфорт при гледане на видео и приятно изживяване при игри. Яркостта достига до 1900 нита, така че съдържанието остава добре видимо и при силна дневна светлина.

Една от по-съществените разлики спрямо Galaxy S25 FE е в хардуера. Exynos 2500 заменя Exynos 2400 от предходното поколение. За потребителя това означава по-съвременна платформа, върху която смартфонът може да се справя с все по-натоварващите AI функции, игрите, обработката на снимки и видео и обичайната ежедневна многозадачност. В същото време Samsung запазва някои от вече доказалите се характеристики на S25 FE. Батерията от 4900 mAh отново поддържа 45 W бързо зареждане, а според данните на производителя може да достигне до 70% заряд за около 30 минути. Посоченото време за възпроизвеждане на видео е до 29 часа.

Galaxy AI за снимки, видео и ежедневни задачи

При Galaxy S26 FE 5G изкуственият интелект не е само функция, скрита в менюто. Част от инструментите на Galaxy AI са насочени към ситуации, с които потребителите се сблъскват всеки ден. Photo Assist например позволява снимките да бъдат променяни чрез текстови инструкции – от смяна на фон до добавяне на различен визуален стил. Така редакции, за които доскоро беше необходим специализиран софтуер, могат да бъдат направени директно на телефона.

При видеото My FanCam може автоматично да следи избран човек в кадъра и да го задържа във фокуса на готовия клип. Това е особено удобно при заснемане на концерти, спортни събития, деца или домашни любимци, когато обектът постоянно се движи.

Audio Eraser помага за намаляване на нежелания фонов шум във видео. Така разговор, заснет на шумна улица или в оживено помещение, може да звучи по-ясно без необходимост от допълнителна обработка на компютър. За динамичните моменти Galaxy S26 FE предлага и Horizontal Lock – функция, която помага хоризонтът във видеото да остане стабилен дори когато потребителят се движи или завърта телефона. Към тях се добавят познати възможности като Circle to Search, Now Brief и интеграцията на Gemini, които превръщат смартфона в по-активен помощник при търсене на информация, организиране на деня и работа със съдържание.

Камера с фокус върху обработката след заснемане

Samsung Galaxy S26 FE 5G разполага с тройна основна камера, включваща 50 MP основен сензор, 12 MP ултраширокоъгълна камера и 8 MP телефото камера с 3-кратно оптично приближение. Отпред е разположена 12 MP камера.

Хардуерната конфигурация остава близка до тази на Galaxy S25 FE, а при новото поколение по-голям акцент е поставен върху софтуерната обработка и AI инструментите след заснемането. Те подпомагат редактирането на кадри, премахването на нежелани елементи и подготовката на снимки и видео за споделяне.

Въпреки големия си 6,7-инчов дисплей Galaxy S26 FE 5G запазва сравнително тънък профил от 7,4 мм и тегло от 193 грама. Моделът се предлага с 256 GB пространство за съхранение, което дава избор както за потребители, които основно използват облачни услуги, така и за тези, които пазят голяма библиотека от снимки, видео и приложения на самия телефон. Смартфонът е със защита IP68 срещу вода и прах и ще се предлага в три цветови варианта – боровинка, графит и пистачио.

С Galaxy S26 FE 5G Samsung продължава идеята на FE серията – да предложи голяма част от изживяването на Galaxy S семейството, без потребителят задължително да преминава към най-високия ценови клас. При новия модел фокусът е поставен върху по-съвременния хардуер и все по-практичното използване на изкуствения интелект в задачите от ежедневието.

Galaxy S26 FE 5G допълва портфолиото на Yettel с още една възможност за потребителите, които търсят комбинация от производителност, AI функции и дългосрочна грижа за устройството.