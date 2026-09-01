Радар за икономика: Най-важните новини на 1 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 1 септември 2026 г.

Трети сме в еврозоната по скок на цените през август

България продължава да е сред страните с най-висока инфлация в еврозоната. Експресните данни на НСИ показват годишна инфлация от 5,1% през август, а публикуваните днес предварителни данни на Евростат позволяват сравнение с останалите държави от валутния съюз.

Още: Трети сме в еврозоната по скок на цените през август

"Надценки над 40% не са нормални": До Нова година властта иска да премахне посредниците, за да паднат цените в магазините

Нормалната надценка на вход и изход би трябвало да е не повече от 35-40%. Работим по точно зададени параметри за определени групи стоки. "Прогресивна България" има амбиция да премахне посредниците по веригата, за да могат веригите да имат едни равностойни партньори в лицето на производителите.

Още: "Надценки над 40% не са нормални": До Нова година властта иска да премахне посредниците, за да паднат цените в магазините

Няма да има нови инфраструктурни обекти, кабинетът "Радев" ги спира с Бюджет 2027

Новите публични инвестиции в строителството спират през 2027 г., тъй като управляващите от "Прогресивна България" няма да позволяват включването на нови обекти в капиталовата програма. Има обаче изключения - ако тези нови проекти са част от инвестициите в отбраната, които не товарят бюджетния дефицит, или ако неизпълнението на конкретни задачи по строителството би довело до санкции или други наказания. Това става ясно от указания за подготовката на проектобюджет 2027, дадени от Министерството на финансите.

Още: Няма да има нови инфраструктурни обекти, кабинетът "Радев" ги спира с Бюджет 2027

Снимка: МРРБ

Няма газ в хранилищата в България и Европа: Обяснение защо още не говорим за голям риск

Германия и Нидерландия няма да успеят да си запълнят газохранилищата при сегашния темп на "зареждане". За малки държави като България не може да се очаква голям риск от проблем. Това заяви икономистът Георги Ангелов в сутрешния блок на Нова телевизия, коментирайки медийни публикации как в ЕС има историческо ниско ниво на запълване на газохранилищата за предстоящата зима.

Още: Няма газ в хранилищата в България и Европа: Обяснение защо още не говорим за голям риск

Цените на петрола се качват още, резервите на световния пазар се изчерпват

Цените на петрола се повишиха с около 1 долар в азиатската търговия днес, 1 септември, след като възобновяването на военните действия между САЩ и Иран засили опасенията за прекъсвания на доставките от Близкия изток. Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,05 долара до 91,54 долара за барел към 8:45 часа българско време. Към 11 ч. пък цената бе още по-висока - 91,77 долара, става ясно от платформата с данни в реално време на CNBC.

Още: Цените на петрола се качват още, резервите на световния пазар се изчерпват

Еврото няколко пъти обърна посоката спрямо долара за старт на новия месец

Курсът на еврото се качи за кратък период от време над 1,17 спрямо щатския долар в края на август, но оттогава насам бележи спад - първоначално постепенен, а след това и рязък. На 28 август единната европейска валута падна под психологическата граница от 1,16 и макар отново да се вдигна над нея на 31 август, в началото на новия месец курсът не изглежда толкова силен.

Още: Еврото няколко пъти обърна посоката спрямо долара за старт на новия месец