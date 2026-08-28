Yettel предлага до 25% отстъпка за избрани смартфони и смартчасовници преди началото на учебната година

Новата учебна година носи със себе си и нов ритъм – повече задачи, движение между училище, университет и тренировки, както и по-голяма нужда от устройства, които да са полезни през целия ден. Малко преди първия учебен звънец Yettel предлага до 25% отстъпка за избрани смартфони и смартчасовници на Samsung, Motorola, HONOR и TRENDER. Промоцията е част от отбелязването на 25-годишнината на компанията и е валидна до края на септември.

Предложенията обхващат устройства в различни категории и ценови сегменти – от 5G смартфони за ежедневна комуникация, работа с приложения и дигитално съдържание до модели с по-висока производителност и смартчасовници за спорт и проследяване на активността.

Към тях Yettel добавя и предимствата на „Смартфон Вселена“. Всички смартчасовници се предлагат с удължена 3-годишна гаранция. В зависимост от избрания пакет потребителите могат да получат до 4 години гаранция за смартфон, до 2 месеца застраховка от Yettel и достъп до допълнителни услуги за поддръжка, защита и по-дълго използване на устройствата.

Какво включва селекцията?

Сред акцентите при смартфоните са Samsung Galaxy A37 5G, Motorola Signature 5G и HONOR 600 Lite 5G. Предложенията при смартчасовниците включват Samsung Galaxy Watch7 40mm BT, HONOR Watch 6 и TRENDER Active Smartwatch.

Samsung Galaxy A37 5G е балансиран избор за ежедневна комуникация, достъп до учебни приложения и работа с дигитално съдържание. Моделът разполага с 6,7-инчов Super AMOLED дисплей със 120 Hz максимална честота на опресняване, 50 MP основна камера, 5000 mAh батерия и 5G свързаност, а степента на защита IP68 и Corning Gorilla Glass Victus+ допринасят за неговата устойчивост.

Motorola Signature 5G е насочен към по-големи ученици и студенти, които имат нужда от по-висока производителност при работа с множество приложения или при обработка на снимки и видео. Смартфонът използва Snapdragon 8 Gen 5 и разполага с 16 GB RAM и 512 GB вътрешна памет. 6,8-инчовият Extreme AMOLED дисплей със до 165 Hz честота на опресняване е подходящ за работа с мултимедийно съдържание и приложения с по-високи графични изисквания.

HONOR 600 Lite 5G е подходящ за дълги дни, изпълнени с учебни, спортни и извънкласни ангажименти. Батерията с капацитет 6520 mAh и 256 GB памет се допълват от 6,6-инчов AMOLED дисплей, 108 MP основна камера, 5G свързаност и степен на защита IP66.

Samsung Galaxy Watch7 40mm BT е компактен смартчасовник за ученици и студенти, които съчетават учебните ангажименти с тренировки и по-активно ежедневие. Той разполага с 1,3-инчов дисплей, GPS и над 100 спортни режима, а функциите за проследяване на активността позволяват движението и тренировките да се следят директно от китката. Моделът разполага още със защита IP68, водоустойчивост до 5 ATM и Sapphire Crystal.

HONOR Watch 6 съчетава голям 1,46-инчов дисплей с GPS и функции за проследяване на активността, пулса и нивото на кислород в кръвта. Моделът е подходящ за по-големи ученици и студенти, които искат да следят движението и тренировките си наред с ежедневните ангажименти.

TRENDER Active Smartwatch предлага практично решение за проследяване на активността през учебната седмица и свободното време. Моделът разполага с 1,43-инчов AMOLED дисплей, вграден GPS, до 10 дни работа при по-лека употреба и съвместимост с Android и iOS.

Селекцията за новата учебна година допълва продуктовото портфолио на Yettel с устройства за различни нужди и възрастови групи. Пълният списък с модели, включени в кампанията, е достъпен на този линк. В комбинация с предимствата на „Смартфон Вселена“ предложенията обединяват избор на устройство с допълнителни услуги за неговата поддръжка, защита и по-дълго използване.