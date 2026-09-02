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Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

02 септември 2026, 1:52 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

Ислямската революционна гвардия на Иран обяви, че е нанесла тежък ракетен удар с балистични ракети по лагер Титин, база на американските морски пехотинци близо до залива Акаба в Йордания. Според Техеран, нападението е в отговор за американска атака в Сирик, Иран, при която според тях са убити и ранени десетки цивилни.

Висшият ирански депутат Ебрахим Азици обяви, че САЩ са поразили сватба в Кухестак, окръг Сирик, в Иран. Според него при атаката са загинали най-малко двама души, а около 50 са ранени. Броят на жертвите може да нарасне поради състоянието на някои от пострадалите. "Тези престъпления няма да останат безнаказани. Нищо няма да ги предпази от смазващата воля на въоръжените сили на Иран", закани се Азици.

Според ислямската гвардия, иранският удар по военна база в Йордания е причинил значителни американски жертви и е унищожил ключови съоръжения и атакуващи хеликоптери. Корпусът на гвардейците на ислямската революция дори пусна видео, показващо изстрелвания на ракети към Йордания.

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В мрежата се появиха и кадри от полета на ракета, за които се твърди, че са от Акаба, Йордания. На видеото се вижда как тя пада, последвана от експлозия, но не е ясно дали става въпрос за директно попадение или за последствията от свалена ракета.

Йорданските въоръжени сили потвърдиха информацията за атаката, като заявиха, че техните противовъздушни сили са перехванали 13 балистични ракети, които са навлезли във въздушното пространство на Кралството. Според военните, 10 ракети са прехванати и унищожени, докато три са паднали в райони далеч от населени центрове. Не са докладвани наранявания или жертви при атаката.

Малко по-късно от американското централно командване отрекоха да има пострадали или загинали. "Досега няма американски жертви от иранската атака срещу съоръженията в Йордания", съобщиха американски военни.

"Силите на Централното командване на САЩ - CENTCOM, успешно завършиха вълна от удари срещу ирански военни цели на 1 септември. Силите на САЩ атакуваха цели на Корпуса на ислямската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски активи и съоръжения, способности за поставяне на мини и комуникационни обекти", се казва в съобщение на военните, придружено от видео от ударите.

Същевременно Кувейт съобщи за засечени дронове. Според военните на страната, те са били свалени от противовъздушната отбрана.  

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Доналд Тръмп САЩ въздушни удари война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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