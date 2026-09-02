Нова ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран отново си разменят удари (ВИДЕО)

Ислямската революционна гвардия на Иран обяви, че е нанесла тежък ракетен удар с балистични ракети по лагер Титин, база на американските морски пехотинци близо до залива Акаба в Йордания. Според Техеран, нападението е в отговор за американска атака в Сирик, Иран, при която според тях са убити и ранени десетки цивилни.
Висшият ирански депутат Ебрахим Азици обяви, че САЩ са поразили сватба в Кухестак, окръг Сирик, в Иран. Според него при атаката са загинали най-малко двама души, а около 50 са ранени. Броят на жертвите може да нарасне поради състоянието на някои от пострадалите. "Тези престъпления няма да останат безнаказани. Нищо няма да ги предпази от смазващата воля на въоръжените сили на Иран", закани се Азици.
Senior Iranian MP Ebrahim Azizi:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Targeting a wedding and slaughtering innocent civilians in Kuhestak, Iran, is the ultimate proof of the utter desperation of the fake defenders of human rights, a repetition of their atrocities in Minab and Lamerd.
Make no mistake: these… pic.twitter.com/kS6yxUpBXT
Според ислямската гвардия, иранският удар по военна база в Йордания е причинил значителни американски жертви и е унищожил ключови съоръжения и атакуващи хеликоптери. Корпусът на гвардейците на ислямската революция дори пусна видео, показващо изстрелвания на ракети към Йордания.
The IRGC releases video showing missile launches tonight toward U.S. bases in Jordan. pic.twitter.com/J7DSkzkFd5— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
В мрежата се появиха и кадри от полета на ракета, за които се твърди, че са от Акаба, Йордания. На видеото се вижда как тя пада, последвана от експлозия, но не е ясно дали става въпрос за директно попадение или за последствията от свалена ракета.
An Iranian missile reportedly struck Aqaba, Jordan. pic.twitter.com/X9xTd4Mlzw— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Йорданските въоръжени сили потвърдиха информацията за атаката, като заявиха, че техните противовъздушни сили са перехванали 13 балистични ракети, които са навлезли във въздушното пространство на Кралството. Според военните, 10 ракети са прехванати и унищожени, докато три са паднали в райони далеч от населени центрове. Не са докладвани наранявания или жертви при атаката.
Малко по-късно от американското централно командване отрекоха да има пострадали или загинали. "Досега няма американски жертви от иранската атака срещу съоръженията в Йордания", съобщиха американски военни.
"Силите на Централното командване на САЩ - CENTCOM, успешно завършиха вълна от удари срещу ирански военни цели на 1 септември. Силите на САЩ атакуваха цели на Корпуса на ислямската революционна гвардия, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски активи и съоръжения, способности за поставяне на мини и комуникационни обекти", се казва в съобщение на военните, придружено от видео от ударите.
CENTCOM:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully completed a wave of strikes against Iranian military targets Sept. 1.
U.S. forces struck Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets including air defense sites, radar systems, maritime assets and facilities, mine… pic.twitter.com/gbX4zP50oA
Същевременно Кувейт съобщи за засечени дронове. Според военните на страната, те са били свалени от противовъздушната отбрана.
Kuwait says its air defenses are intercepting hostile drones. pic.twitter.com/Ix0sdiJC8T— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026