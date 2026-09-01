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Прогноза за времето - 2 септември 2026 г. (сряда)

01 септември 2026, 23:17 часа 546 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 2 септември 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде предимно ясно. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в останалата част от страната ще е почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Приятно и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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