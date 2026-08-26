Видеонаблюдението – от камери до интелигентен инструмент за управление на бизнеса

Дълго време бизнесът възприемаше видеонаблюдението основно като система от камери, чиято роля е да следи за физическата сигурност и да осигурява записи след инциденти, кражби или нерегламентиран достъп.

Днес обаче приложението му е много по-широко. За промяната допринасят развитието на камерите, свързаността и софтуера, както и внедряването на интелигентни AI функции за видеоанализ, автоматични известия и дистанционно управление.

По думите на Тихомир Баналиев, мениджър „Бизнес решения“ в Yettel, видеонаблюдението все повече се превръща в ценен инструмент за управление на процеси, активи и ресурси, за предотвратяване на загуби и за вземане на по-информирани бизнес решения.

В началото на тази година телекомът добави услугата към портфолиото си именно с тази цел – да предложи на бизнес клиентите не само наблюдение в реално време, но и възможност за по-добър контрол и по-висока ефективност.

Интелигентен мониторинг в земеделието

Сред по-нестандартните проекти, върху които работи екипът на Yettel, е мониторингът на големи поливни системи в земеделието. При повреда на системата загубите могат да бъдат значителни – както заради изразходваната вода, така и заради риска за реколтата.

„Камерата е настроена за непрекъснат видеомониторинг, като следи и анализира промените в наблюдаваната зона. При промяна или прекъсване на връзка в поливната система, системата за видеоанализ я разпознава чрез предварително зададен алгоритъм и автоматично изпраща нотификация със заснетия кадър до отговорното лице“, обяснява Баналиев.

Подобни решения често изискват преодоляване на сериозни технически предизвикателства. В отдалечени райони без изградена инфраструктура се използват мобилни соларни панели за захранване и индустриални рутери за осигуряване на свързаност. Камери се монтират и в селскостопански машини, за да се следи изпълнението на работните процеси и да се предотвратяват злоупотреби.

Контрол върху стоката и процесите в логистиката

В транспортния сектор видеонаблюдението дава възможност за проследяване на целия процес по товарене и разтоварване.

Баналиев дава пример с млекопроизводител, който срещал затруднения със запазването на качеството на суровината от момента на събирането до доставката ѝ в мандрата. Видеонаблюдението по цистерните позволява да се проследи целият процес по транспортиране и да се установи къде възникват отклонения, които могат да повлияят върху качеството на продукта.

„На практика видеонаблюдението създава своеобразен „цифров двойник“ на процеса. Това позволява във всеки момент да се проследи как се извършва дадена дейност, да се установи причината за възникнал проблем и да се реагира навреме“, обяснява Баналиев.

Системите могат да се използват и за анализ на самото шофиране. В комбинация с устройства, които отчитат данни от двигателя, решението дава информация за случаи на рязко ускоряване или спиране. При предварително зададени параметри се генерират автоматични известия, което допринася както за безопасността на шофьора, така и за опазването на превозваната стока.

Подобни решения намират приложение и в пътническия транспорт, включително при училищни автобуси, където подпомагат контрола и могат да предотвратят рискови ситуации.

Защита на стоката в хладилни складове

Видеонаблюдението има ключова роля и при обекти със специален температурен режим като например складове за дълбоко замразяване. В някои от тях цял тир може да влезе вътре, за да бъде натоварена стоката. В тези условия дори незатворена врата за няколко минути може да повиши температурата с няколко градуса и да създаде риск за продукция на значителна стойност.

В такива случаи системата изпраща незабавни известия при промяна на температурата или при неправилно затваряне на врати. Използва се специализирано оборудване, проектирано да работи надеждно и в екстремни условия, включително при отрицателни температури.

Предимството на свързаността

„Много компании могат да предложат камери, но когато тази услуга се предоставя от телеком компания, ние имаме ключово предимство – надеждната свързаност. При видеонаблюдението тя е също толкова важна, колкото и самите камери, защото всяко прекъсване означава загуба на видимост върху обекта“, категоричен е Тихомир Баналиев.

Именно комбинацията между видеонаблюдение, 5G свързаност, мрежови решения и сигурност позволява на Yettel да предлага по-комплексни решения.

Допълнително предимство е и моделът „видеонаблюдение като услуга“, при който клиентът получава цялостно решение от един доставчик – от инсталацията и конфигурацията до поддръжката.

Така управлението е по-лесно, а разходите – по-предвидими. Предлагания от Yettel вариант без първоначална инвестиция от клиента прави услугата изключително достъпна за бизнеса в България.

Така от технология, която дълго време се използваше основно като „охрана“, днес видеонаблюдението се превръща в инструмент за по-добър контрол, по-бързи реакции и по-ефективно управление на бизнеса.