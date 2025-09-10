Как постигаш смелост и увереност в собствените сили

Историята на Мила Балканджиева, стажант в отдел „Корпоративни продажби“ във Vivacom

Понякога най-трудната крачка е първата. За Мила Балканджиева, студентка в Американския университет в България със специалности „Политически науки и международни отношения“ и „Бизнес администрация“ със специализация Маркетинг, това лято бележи началото на мечтана професионална стъпка.

Дълго време идеята за стаж в отдел „Корпоративни продажби - Бизнес клиенти“ ѝ изглеждала плашеща, но тази година смелостта надделяла над притесненията. Във Vivacom тя открива динамична среда, където всеки ден носи ново предизвикателство. Едно от тях е симулирана среща с клиент - задача, в която Мила трябва да представи услугите на компанията и да защити предложените решения. „Това беше невероятно полезен опит - приложих наученото на практика, получих ценни съвети и видях, че мога да се справя“, разказва тя.

Мила описва стажа си с три думи – „интересно, изграждащо, вдъхновяващо преживяване“ - и вярва, че именно увереността, която е започнала да гради, ще бъде най-ценният ѝ капитал занапред.

В рамките на 22-рото издание на Лятната стажантска програма Vivacom отвари врати за 53 стажанти от различни специалности, които работят в екип с ментори като част от програмата. За Мила това не е просто стаж, а шанс да открие своя глас в света на бизнеса.

„Това, което най-много ме впечатли, е културата във Vivacom - атмосферата на подкрепа, в която всеки е готов да отдели време и да сподели знанията си. Разбрах, че успехът в продажбите не е само в сделките, а в изграждането на истински отношения с хората – нещо, което ще запазя като ценност в бъдещата си кариера“, споделя тя.