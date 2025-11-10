Как технологиите помагат на бизнеса да бъде по-ефективен, но и устойчив?

Умните решения на Yettel дигитализират процеси и следят използването на ресурси от компаниите

Растеж, който не струва нищо на планетата – така най-кратко и ясно можем да опишем икономическия просперитет, базиран на устойчиви и екосъобразни практики. С помощта на технологиите този подход може да се превърна в успешен бизнес модел.

Как изглежда това на практика? Фирма, която преминава от хартиени към дигитални документи, не просто спестява време – тя намалява консумацията на хартия и транспортните разходи. Бизнес, който следи и оптимизира маршрутите на своя автопарк, не само намалява горивото, но и емисиите. Организация, която мониторира енергийното си потребление в реално време, не просто контролира разходите – тя взема информирани решения за своя екологичен отпечатък.

Подобни решения вече са част от ежедневието на много компании, които работят с Yettel. Системата от интелигентни бизнес инструменти е създадена именно за това – да подкрепи устойчивото развитие чрез новите технологии. Всяка година, като част от своята стратегия за устойчиво развитие, телекомът си поставя за цел да разработва едно ново решение, което подпомага бизнеса и обществото по пътя към по-устойчиво бъдеще.

Ефективно управление на потребление и ресурси

Високите сметки за отопление или електричество не означават само повече разходи за бизнеса. Те подсказват и за по-голямо използване на ресурси и съответно повече въглеродни емисии от компанията. „Смарт мониторинг“ помага за проследяване на консумацията на ток, газ, вода, топлоенергия и налягане. Събраната информация позволява на фирмите да оптимизират потреблението си, като услугата алармира при засичане на нетипична консумация за предотвратяване на течове или злоупотреби.

Същите принципи за дистанционно наблюдение и анализ на информацията стоят и зад автопарк решенията на Yettel, които подпомагат управлението на превозни средства и логистични процеси. Услугата Smart Fleet Management предоставя визуализация и анализ на данните за автопаркове в реално време и подпомага оптимизирането на маршрутите. Тя осигурява достъп до телеметрични данни за движението на превозните средства, времето в движение и начина на шофиране, което дава възможност за анализ на изразходваното гориво и намаляване както на оперативните разходи, така и на екологичния отпечатък. IoT Cold Chain Monitoring пък следи условията при транспортиране на температурно зависими стоки и подпомага спазването на стандартите за безопасност и качество по веригата на доставки.

Партньорството с транспортната фирма „Рожен Експрес“ за автобусите на градския транспорт в Смолян е сред успешните примери. Превозните средства са оборудвани с GPS тракери и различни сензори, отчитащи температурата в салона за пътници, поведението на шофьора и пътната обстановка.

Компанията за частни трансфери True Drivers също използва решението, за да следи движението на служебните автомобили и да подпомага работата на диспечерите при разпределението на курсовете.

По-малко хартиени договори

Дигитализацията на документите е една от най-видимите стъпки към по-ефективен и устойчив бизнес. Почти две години след въвеждането на услугата eSign by Yettel над 60% от договорите с корпоративни клиенти вече се подписват изцяло дигитално. Решението елиминира нуждата от отпечатване, транспортиране и физическо архивиране на документи, като спестява време, ресурси и намалява въглеродния отпечатък от бизнес операциите. Системата за дистанционно подписване е вътрешна разработка на телекома и част от по-широката стратегия за дигитална трансформация, която осигурява повече удобство, гъвкавост и сигурност за бизнеса.

Устойчиви технологии

В наскоро публикувания годишен доклад за устойчиво развитие за 2024 г. компанията представи софтуерно дефинирана широкообхватна мрежа (Software-Defined Wide Area Network - SD-WAN) за компаниите с по-висока сигурност и гъвкавост в управлението. Решението представлява виртуална WAN архитектура, която позволява на бизнесите чрез централизирано управление да използват всякаква комбинация от свързаност - включително MPLS (Multiprotocol Label Switching), LTE/4G, 5G и широколентови интернет услуги - за сигурно свързване на потребителите с приложенията. SD-WAN решението създава възможност от една страна за по-добро управление на разходите, а от друга подпомага и подкрепя бизнеса в неговото развитие.

През 2025 г. Yettel стартира услугата за обратно изкупуване на мобилни устройства в партньорство със Swipe.bg. Тя превръща старата, но работеща техника на компаниите, в ресурс, който може да бъде реинвестиран в нови технологии. Според вътрешно проучване на телекома, близо 50% от фирмите запазват старите устройства като резервни, а едва 10% ги предават за рециклиране. Devices Buy Back отговаря на тази пазарна нужда: лесно и удобно решение за излезлите от употреба апарати, които все още са в изправност, но не отговарят на потребностите на компанията или са подменени с нови.

Освен технологични решения, телекомът изгражда и платформа за обмен на знания и опит в сферата на устойчивото развитие. ESG Connect обединява компании и експерти, за да споделят добри практики в прилагането на ESG принципите. От първото издание през ноември 2023 г. до последното събитие в Пловдив през май 2025 г., инициативата обхваща теми като многообразие, равнопоставеност и включване, създаване на стратегии за устойчивост, европейските регулации в сферата и конкретни стъпки за по-устойчиви вериги на доставки. Постепенно форматът се утвърждава като място за вдъхновение и нетуъркинг, което насърчава компаниите да превръщат устойчивостта в естествена част от своята стратегия и бизнес.