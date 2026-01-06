Lego пуска първата си "умна тухличка": Миникомпютър в класическо блокче (СНИМКИ)

От 1 март 2026 г. Lego започва продажбите на най-амбициозната тухличка в историята си – миникомпютър, побран изцяло в класически Lego блок 2x4. Новите т.нар. "Smart Bricks" бяха представени официално на CES 2026 и обещават да вдъхнат живот на цели Lego сетове чрез светлина, звук и интерактивни реакции.

Умната тухличка разпознава NFC-смарт тагове, вградени в нови Lego плочки и минифигурки, както и други Smart Bricks. Така цели сцени могат да оживеят – от бръмченето на светлинни мечове и рева на космически двигатели до музиката от Lego Star Wars. Именно Star Wars ще бъде първата серия, която ще се възползва от новата технология.

За разлика от предишни интерактивни продукти като Lego Mario, които изискваха батерии и разчитаха основно на камера и баркодове, Smart Bricks са безжично зареждащи се. Те използват специална зарядна подложка за няколко тухлички едновременно, а батерията е проектирана така, че "ще работи дори след години на неактивност". Още: От първите кубчета до галактическите приключения: Вдъхновяващата история на Лего

Всяка умна тухличка разполага със светлинни и звукови ефекти, светлинни и инерционни сензори за движение, наклон и жестове, както и Bluetooth mesh мрежа, която позволява на тухличките да "знаят" къде се намират една спрямо друга. Това отваря възможности за интерактивни сцени – например Имперският марш да прозвучи, когато император Палпатин бъде поставен на трона си, или космически кораби да "влизат в битка".

Вграден е и микрофон, който обаче не записва звук. Както обяснява говорителят на Lego Джесика Бенсън, той служи като виртуален бутон: "Виждала съм как децата духат върху тухличката – например ако е върху торта за рожден ден – и това задейства реакция. Той просто улавя звукови импулси и реагира в реално време."

Lego потвърждава, че в продукта няма изкуствен интелект и няма камера, което означава, че Smart Bricks не са съвместими с Lego Mario плочките. Още: И Lego прекратява дейността си в Русия

Първите сетове, които ще излязат на пазара на 1 март, са три Lego Star Wars комплекта:

Darth Vader’s TIE Fighter – 473 части, цена 70 долара, включва една умна тухличка, един смарт таг и една смарт минифигурка; Luke’s Red Five X-Wing – 584 части, цена 100 долара, с една умна тухличка, пет тага и смарт фигурки на Люк и Лея; Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing – 962 части, цена 160 долара, с две умни тухлички, три смарт фигурки и пет тага.

Комплектите са по-малки от стандартните Lego Star Wars модели в мащаб с минифигурки, като по-високата цена се обяснява именно с вградената електроника.

Според Lego потенциалът на Smart Play не се изчерпва със звукови ефекти. Говорителят Джак Ранкин посочва, че смарт таговете насърчават комбинирането на сетове по нови, креативни начини. В тестове децата например комбинирали таг, който издава квакащ звук, с хеликоптер и така се появил "патешки хеликоптер".

Компанията определя новите компютърни тухлички като "най-значимата еволюция в Lego System-in-Play след въвеждането на минифигурката през 1978 г." и намеква, че това е едва началото. Има непотвърдени слухове, че предстоящите Lego Pokémon сетове също ще използват Smart Bricks, а технологията вече е била тествана дискретно през 2024 г. в комплект от серията Lego City.

"Lego Smart Play ще продължи да се разширява чрез нови ъпдейти, продукти и технологии", посочват от компанията.