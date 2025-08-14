От Валенсия и Тилбург – как две млади момичета избраха да създават смисъл в България

Кристина Николова и Андреа Ванчева – участници в стажантската програма Hub by Yettel

Корените ни държат здраво на земята, а крилата ни дават възможност да полетим. Именно с тази мисъл можем да обобщим пътя на Андреа Ванчева и Кристина Николова, които се завръщат в България след години, прекарани в Испания и Нидерландия. Не по задължение, а по избор – защото знаят, че тук има нещо, което не могат да открият никъде другаде: усещане за принадлежност и смисъл.

И двете са част от последния випуск стажанти на програмата Hub by Yettel, която тази година отбелязва своята десета годишнина. Кандидатстването за нея е отворено до 10 септември, а позициите, които компанията предлага, са в едни от най-динамичните и перспективни области – от изкуствен интелект и дигитален маркетинг до анализ на мобилната мрежа и устойчиво развитие.

Обратно към дома

Родена в Хатива – малко слънчево градче във Валенсия, Андреа поема по „рационалния път“ – започва да учи право, водена от желанието да защитава правата на хората и да има стабилна кариера. Още след първата година обаче усеща, че не ѝ носи удовлетворение – липсва ѝ креативност и динамика. В Испания се чувства спокойно, но в застой. Именно това я кара да преосмисли бъдещето си. Така през 2022 г. се завръща в България – страната, в която са родени нейните родители и която познава добре от летните си ваканции. Избира маркетинг в Нов български университет – сфера, която я вдъхновява и дава възможност да изрази себе си по нов начин. „Въпреки че Испания често се възприема като „по-добрата опция“, в България виждам повече възможности за развитие за младите хора с амбиция и устременост“, разказва Андреа.

Андреа Ванчева

Това мислене споделя и Кристина, която е родом от София, но академичният ѝ път я отвежда в Нидерландия, където завършва психология в Тилбургския университет. Избира специалността, за да разбере как функционира човешкият ум – как взимаме решения и защо реагираме по определен начин. По време на обучението си открива неочаквано приложение на знанията си – в маркетинга. Осъзнава, че начинът, по който се представя дадена информация, може не само да оформи възприятията на хората, но и да влияе върху поведението им. Това я кара да задълбочи изследванията си върху потребителското поведение и комуникационните стратегии зад успешните кампании.

Когато идва време за следващата стъпка, Кристина избира да се прибере в България – „реших да се върна, защото тук се чувствам вкъщи и на място. Семейството и приятелите ми са тук, а и вярвам, че човек може да се развива успешно и в България, стига да има правилните възможности“.

Кристина Николова

Стажът, който затвърждава избора

„Правилната възможност“ и за Кристина, и за Андреа се оказва Yettel. Кристина се присъединява към екип „Дигитални продажби“ и вече няколко месеца подкрепя реализирането на актуалните кампании на телекома. А Андреа е част от отдел „Развитие и управление на продукти и услуги”, където участва в създаването на пакета Smart Fit, който предлага разнообразие от спортни и уелнес изненади, достъпни през приложението на Yettel.

„Най-интересната част от работата ми е разнообразието и това, че всеки ден изисква креативност. Няма еднотипни задачи – винаги има нови предизвикателства, които ми дават възможност да мисля извън рамките“, коментира Андреа.

„В Yettel имам възможността да видя на практика през какви фази минава всяка кампания – от идеята до реализацията, както и да се запозная с различни продукти и маркетинг механики. Денят ми е структуриран, но винаги има нещо ново и различно“, допълва и Кристина.

Макар да работят в различни екипи, Андреа и Кристина са пример за това, че когато откриеш мястото, където се чувстваш разбран и оценен, не е нужно да избираш между „корените“ и „крилете“ – понякога двете се намират в родината, а най-смелото решение е да се върнеш и да създаваш смисъл именно там.