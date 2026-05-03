"Първият дим от гората": Готова ли е Гърция за новия сезон на пожарите?

„Ефективната защита на горите не започва с появата на първия дим. Тя започва месеци по-рано, с ясни цели, непрекъсната подготовка, финансиране за превенция и сътрудничество между държавата, научната общност, местните власти, доброволците и местните общности“, каза Никос Георгиадис, координатор на сухоземната програма на WWF Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Организацията призова в сряда властите да засилят превенцията на горските пожари и да подобрят координацията, тъй като страната навлиза в годишния си пожароопасен сезон, предупреждавайки, че успехът на новите политики ще зависи от бързото им прилагане.

Новата правна рамка срещу пожарите

Екологичната организация приветства новата правна рамка „Активна борба“ (Закон 5281/2026), която има за цел да постави превенцията в центъра на стратегията на Гърция за борба с горските пожари. Тя обаче подчерта, че нейната ефективност ще зависи изцяло от това колко бързо и ефикасно ще бъде приложена на практика, включително въвеждането на регулаторни решения, активирането на нови инструменти и тясната координация между всички участващи агенции.

Тестът за Гърция

„Тазгодишният сезон на горските пожари е критичен тест за прехода към модерна, всеобхватна политика за превенция и управление на риска, която ще оцени и генерира нови знания за непрекъснато подобряване на системата за защита на горите в нашата страна“, добави той.

Припомняме, че според доклад на базираната в Португалия компания Avincis Европа е опасно неподготвена срещу горските пожари, които чукат на вратата и чийто сезон става все по-дълъг.