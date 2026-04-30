AI трябва да бъде “впрегнат” в противодействието на кибератаките, които ескалира

У нас се внедряват най-модерните решения за киберсигурност, доказани в световен мащаб.

Това става ясно от интервюто на Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ на Vivacom пред Капитал. „Работим с производители, доказани в световен мащаб. Едно българско предприятие днес може да внедри абсолютно същите технологични решения като производител в Германия, например”, пояснява той.

Решенията включват Next Generation Firewall (NGFW), защитена софтуерно дефинирана мрежа (Secure SD-WAN), WAF (Защитна стена за Уеб апликации), DDoS защита, SIEM системи за управление на сигурността и събитията и SOAR система оркестрация на сигурността, автоматизация и реагиране, DLP система за предотвратяване на изтичане и загуба на данни, EDR и XDR (Защита чрез откриване и реагиране при заплахи на крайни точки в реално време), email защита, Deceptor – Honeypots от следващо поколение и Veeam Back-up as a service решение.

Гечев е категоричен, че AI трябва да бъде “впрегнат” в противодействието на атаките, които той ескалира и тази концепция е заложена в основата на решенията на Vivacom - процесите за киберсигурност се автоматизират с AI там, където има нужда и добавена стойност.

Киберзащитата обаче е постоянен процес, а не еднократен проект, който гарантира, че бизнес процесите няма да прекъснат.

“Има нещо, което AI много трудно може да направи - и то е да замести силата на екипите. Киберсигурността не е само технологично внедряване на оборудване и софтуер.

Екипът на Vivacom обхваща три основни аспекта - анализ на текущото състояние, дефиниране на силните и слабите страни, както и на пропуските. Работим много активно с клиентите с разбирането, че киберсигурността е съвкупност от физическа и информационна сигурност. За физическата сигурност организираме дори това кои служители до кои помещения имат достъп и как се контролира той”, пояснява Никола Гечев. Той добавя и нуждата от обучения на служителите и въвеждане на политики и процеси. Защото най-честно кибератаките проникват през хора отвътре.

“ИТ фолклорът казва – рано или късно опасността стига до всички, въпросът е кога. Важното е да има цялостен подход за противодействие, както и дълбочинен анализ на инцидентите, за да не се повтарят в бъдеще”, изтъква Гечев.

Според него киберсигурността е въпрос на екипна работа между този, който осигурява защитата и този, който се защитава. В този процес Vivacom е добре обучен и опитен партньор, който работи в синхрон с клиента, за да му осигури устойчва, дългосрочна защита, през всички етапи на процеса. И това надхвърля стандартните партньорски взаимоотношения.

Никола Гечев отчита също, че отношението към киберсигурността се е променило в последните поне 5 години, но особено от началото на тази година.

Причините са няколко. Първата е свързана с новата ескалация на заплахи в киберсвета.

Втората е приетият в началото на годината Закон за киберсигурността, който транспонира директивата на ЕС за мрежова и информационна сигурност (NIS2) – и повишава значително изискванията за киберзащита към компаниите, с лична отговорност и на висшето ръководство.

Третата причина е свързана с все по-мащабното включване на изкуствен интелект в организирането и провеждането на кибератаки.

Добрата новина според него е, че организациите вече са по-добре информирани за тези рискове, съответно могат да вземат правилни решения.

Институциите, например, правят изключително много в тази посока със своите профилирани структури. Но колкото и добра да е защитата, която държавата организира за своите платформи, тя продължава да се нуждае от голям брой услуги, които се предоставят само от частни компании като Vivacom.

„Добър пример е доставката на интернет с антивирусните защити, както и т.н. DDoS защити. Още по-важно е това за общинските структури и предприятия, които трябва да се справят без централизирана подкрепа. Поддържаме добро взаимодействие с публичния сектор, защото като си пазим държавата, пазим и бизнеса, и хората”, казва Гечев.

Не е пренебрегнат и малкият и среден бизнес, който участва във веригата на доставки на секторите, засегнати от директивата NIS2. Въпреки че има бюджетни ограничения.

„Всеки е потенциална мишена на атака, независимо колко е голям. Затова партнираме на малките и средни фирми не само с правилно консултиране, но и с внедряване на решения по начин, който не ги натоварва финансово - като абонаментна услуга. Така могат да работят без извънредна финансова тежест и да са спокойни за сигурността си», обяснява Гечев предимството на Vivacom.