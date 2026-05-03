03 май 2026, 20:53 часа 491 прочитания 0 коментара
ЦСКА изпусна куп положения, но пак тресна умърлушен Лудогорец, за да завърже битката за топ 3 в Първа лига

ЦСКА постигна изключително ценен успех с минималното 1:0 над Лудогорец в двубой от 32-рия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Мохамед Брахими в 11-ата минута. "Армейците" пропуснаха куп положения до края на мача, а "орлите" продължават стремглаво да пропадат. Така тимът на Христо Янев продължи абонамента на "зелените", след като ги елиминира за Купата на България.

ЦСКА продължи абонамента на Лудогорец

Домакините стартираха по-активно срещата. Те организираха добри атаки, които не завършваха с изстрел. Малко по-късно Жордао уцели греда от пряк свободен удар. Логичното се случи в 11-ата минута, когато Брахими засече перфектно центриране на Бруно Жордао за 1:0. "Орлите" опитаха да отговорят. Текпетей и Сон изтърваха изгодни възможности. В 20-ата минута Станич пропусна 100%-ово положение, като не намери целта. 

До почивката интересни ситуации липсваха. Единствено Питас опита шут от дистанция, излязъл в аут. На старта на втората част Лудогорец показа различно лице. Момчетата на Хьогмо пресираха по-високо, което даваше резултат. Изстрел на Маркус от пряк свободен удар мина опасно близо до вратата. "Червените" на свой ред отговаряха с бързи преходи. При тях обаче много често липсваше последният пас.

ЦСКА Лудогорец

Фрапантен пропуск на Брахими

В 61-вата минута Брахими направи уникален пропуск. От около метър той не успя да засече центриране на Ето'о. Крилото явно подходи погрешно към подаването и прати топката почти в тъч. В 66-ата минута Чочев не съумя да намери целта при удар с глава.

В следващите минути отново ЦСКА беше по-активният тим. Ето'о стреля от малък ъгъл извън очертанията на вратата. По-късно халфът изведе Брахими на чиста позиция. Вторият шутира, Бонман се намеси нескопосано, но имаше късмет и все пак улови. В заключителната част "зелените" създаваха суматохи от корнери, при които столичани оцеляваха. Момчетата на Янев пък пропиляха още няколко страхотни шанса за гол. Претенции на Лудогорец за дузпа за игра с ръка на Теодор Иванов не бяха уважени.

Джем Юмеров
