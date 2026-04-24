Историческо: Робот бие редовно професионалисти на високо ниво в известен спорт - тенис на маса (ВИДЕО)

Вече не виц, шега, меме - това е ралност. Робот успя да победи хора в истински спорт - в случая, тенис на маса. Това е спорт, който изисква страхотна координация и бърза мисъл, за да имаш успех на най-високо ниво. Точно това е постигнал японският технологичен гигант Sony с новия си продукт - робота Ace. Той е на ниво, което достигат само най-добрите в света, пише в свой материал The New York Post.

Още: 9-годишен българин грабна сребро на турнир от Световната купа по тенис на маса

През 2025 година Ace спечели 3 от 5 мача срещу противници от най-високо ниво и по-късно започна постоянно да побеждава професионалисти. Ace проследява топката с помощта на камери и удря толкова бързо, че хората не могат да смогнат на темпото и да наваксат.

Професионалните играчи коментират, че е трудно да се разчете моделът на игра на машината, тъй като роботът не показва емоции и се държи по нетрадиционни начини - т.е. човек-противник не може да го "разчете".

A robot has beaten humans in a real sport — and it’s no longer a joke



Japan’s Sony has created a robot called Ace that has reached the level of strong table tennis players.



In 2025, it won three out of five matches against top-level opponents and later began consistently… pic.twitter.com/y5v42FeQY0 — NEXTA (@nexta_tv) April 24, 2026

Още: "Не издържа на напрежението": Робот се разби на парчета на полумаратон в Китай (ВИДЕО)