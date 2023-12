Ръководство за справяне със стреса по Коледа

Коледната радост върви с разни неудобства. Мисля си го, докато вече час вися в задръстване, каквото не помня ... май от миналата Коледа. Знаете какво се случва обикновено преди най-очаквания празник. Бързаме да приключим годината и онези 100 задачи в работата, нямаме търпение да направим плановете за самото празнуване, да уточним детайлите, опитваме се да организираме семейството, трябва да купим прекрасни подаръци на близките..

Бързаме, бързаме и пак бързаме, но бавно, защото никой не помръдва в джингъл белс задръстването. Естествено, и много други като нас закъсняват, а днес всички те са решили да минат точно по моя маршрут. И сега чакаме, но поне сме си заедно. Коледно е.

Обаждам се на майка ми и разказвам тези мисли, но тя очаквано констатира, че оптимизмът не ми е най-силната черта, дори по Коледа. Съветва да погледна на света и на празника от светлата част на нещата. Изрежда ми тези светли примери – „ще бъдем заедно цялото семейство, ще си сготвим вкусно, ще запалим камината на вилата, ще пием вино с карамфил по няколко пъти на ден, ще гледаме глупави филми и няма да слушаме никаква Марая Кери. Ще получиш и подаръци“, ми казва, все едно отново съм на 8.

Вече се усмихвам в задръстването. Успява да ми пусне коледния дух. Спирам Марая Кери, която успява за пробие от радиото. All I Want For Christmas is You вероятно е най-благородната коледна лъжа, която светът някога е чувал толкова много пъти – всяка Коледа, по безброй много пъти на ден, през целия декември.

Че кой не обича подаръци? Подаръците имат хилядолетна традиция, която датира от римско време и със сигурност, за да се задържи до днес е необходимо да ги има.

А аз още нищо не съм направила по този въпрос. А няма по хубаво от това да зарадваме близките си с нещо, което все отлагат сами да си купят или „не му е сега времето“. Истинската стойност на подаръка е във вниманието, което ще вложим, за да изразим признание към онези, които обичаме. Защото Коледа е да подаряваш – обич, топлина, жест, но и подарък, ако може.

Ами ако си го оставил за последния момент като мен? И ти трябват едновременно поне 2 подаръка за скъпите на сърцето?

Как да си спестим целия този стрес от избирането на подаръци в последния момент?

Yettel дава няколко идеи за качествени и оригинални подаръци за най-специалните хора. Както обикновено, ще си спестите много стрес, ако действате целенасочено и следвате план:

1. Определете бюджета. Все отнякъде трябва да започнем.

2. Не се чувствайте длъжни да купувате неща за всички, изберете най-важните хора.

3. Направете си списък с имената и го проверете поне два пъти. Сигурни ли сте, че това са всички, които слушаха тази година?

4. Пазарувайте онлайн (през сайта на Yettel винаги има безплатна доставка) или поръчайте по телефона (отново опция, която Yettel предлага). Ето това решава проблема със задръстването и пълния мол и ще спести ценно време.

5. Мислете креативно (а не супер скъпо) – например за оригинални и качествени смарт джаджи. Специално за Коледа Yettel предлага страхотни бъндъли и така получавате 2 в 1 много по-изгодно. Можете да разпределите смарт устройствата или да ги подарите и двете на човек, ако много заслужава. Така подаръци може да има и „за всички от сърце“, както пеехме в онази песничка дето „тропахме хорце“. Коледа е все пак. И понеже тази Коледа подаръците от Yettel са по двойки, може да изберете какво ще подарите на любимите хора и кое ще оставите под елхата за себе си.

Например MOTOROLA MotoG72 256GB в комплект с прахосмукачката за мокро и сухо почистване Philips Handstick. Със своята 108MP камера този смартфон ще ви помогне да имате повече добри кадри и красиви спомени от места, на които ще отидете вие или близките Ви през тази година. Но както знаем - домът е мястото, на което се връщаме рано или късно. А всеки дом е по-уютен след една бърза прахосмукачка и най-добре е тя да е лека, удобна и ефективна като тази.

Коледният комплект HUAWEI Nova 11 Pro 256GB със HUAWEI Watch GT 4 - 46mm Black/ 41mm White (150 BGN discount) с план Total Unlimited също може да бъде чудесен подарък за близките. С тази оферта получавате 150 лева отстъпка за смарт часовника, с който по-лесно следите не само комуникацията си, но и пулса, крачките си и всички важни жизнени показатели. Елегантният дизайн на Huawei Nova 11 Pro и функцията му SuperCharge Turbo зареждане ще спечелят вниманието на всеки любител на технологиите.

А меломаните, гмуркачите в семейството, но и не само те, ще са щастливи ако получат неочаквано добрата комбинация HUAWEI Watch Ultimate Voyage в комплект с HUAWEI FreeBuds SE 2. Часовникът е с иновативен корпус от аморфен метал и може да се носи дори при гмуркане. Той поддържа всички модерни функции на смарт часовниците може да издържи 14 дни без презареждане на батерията. А новият собственик на HUAWEI FreeBuds SE 2 ще има забавление, където и да се намира. Слушалките са с четирицветен индикатор, потискане на шума при повикване и кристален звук, с който всеки може да се наслади на любимото си аудиосъдържание. Която и коледна оферта бъндъли да изберете, ще спестите средства, време, стрес и задръстване. И със сигурност ще зарадвате вашите хора. Само трябва да изберете най-подходящата комбинация за тях.

Важното е, че с един удар ще имате ако не два заека, то поне две много добри устройства или уреди, които може да разпределите под елхата.

И както казва Мечо Пух: Колкото повече, толкова повече. Коледа е да подаряваш.