"Лазерните системи за противовъздушна отбрана "Блясък" ("Блиск") от Carmine Sky демонстрират първи добри резултати в бойни условия". Това обяви Серхий Бескрестнов, по прякор "Светкавицата" - той е съветник по радио и елелектронни комуникации на украинския президент Володимир Зеленски, беше такъв и на бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров.

Какво казва Бескрестнов, който гарнира думите си с видеокадри: "Наскоро боен лазер, инсталиран за защита на обект от критична инфраструктура, свали за първи път в света реактивен дрон "Геран". Технологията на лазерните системи за противовъздушна отбрана се разработва в рамките на държавната програма "Частна противовъздушна отбрана" с подкрепата на клъстера за отбранителни технологии Brave-1".

❗Ukraine used a laser to shoot down a jet-powered Geran drone a few days ago, according to presidential adviser Serhii “Flash” Beskrestnov. He called it the world’s first laser interception of a jet-powered Shahed. Carmin Sky’s Blysk system was protecting a critical infrastructure site during trials. Beskrestnov said it was too early to discuss series production. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026

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Съветникът на Зеленски уточнява: "В Украйна няколко компании се занимават с разработки в областта на лазерните приложения за противовъздушна отбрана. Лазерните технологии са много сложни и скъпи, така че е хубаво, когато някой има добри новини. Все още е твърде рано да се говори за масово производство на лазера. Провеждат се тестове, по време на които лазерите защитават обекти от критична инфраструктура".