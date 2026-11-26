Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ упълномощи SpaceX на Илон Мъск да разположи съзвездие от 1 милион спътника за центрове за данни в Космоса, съобщи агенцията в сряда.

По-рано тази година SpaceX поиска разрешение за разполагане на до 1 милион орбитални изчислителни модула за обработка на огромни количества данни, които да бъдат използвани на Земята. Федералната комисия по комуникациите (FCC) заяви, че одобрява съзвездието „Starmind“ на SpaceX, за да помогне за задоволяване на бързо нарастващото търсене на изчислителна мощ заради изкуствения интелект.

Съгласно лиценза SpaceX трябва да започне разполагането на сателитите си не по-късно от ноември 2033 г., да реализира 10% от максималния брой (около 100 000) не по-късно от ноември 2035 г. и да разположи 50% до ноември 2038 г.

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Одобряването на заявката ще позволи на SpaceX „да бъде пионер в разработването на нововъзникващи технологии, които ще допринесат за американското лидерство в Космоса и изкуствения интелект“, добавиха от FCC.

Значението на проекта

Центровете за данни са физическият гръбнак на изкуствения интелект, изискващ огромни количества енергия.

„Чрез директното използване на почти постоянната слънчева енергия с малки оперативни разходи за поддръжка тези спътници ще постигнат трансформативна цена и енергийна ефективност, като същевременно значително ще намалят въздействието върху околната среда, свързано с наземните центрове за данни“, заявиха от SpaceX.

Източник: Getty Images

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SpaceX поиска одобрение за 42 000 спътника Starlink, преди да започне разполагането на настоящата система. Разрастващата се мрежа в момента има малко над 11 000 спътника в Космоса.

Искането на SpaceX залага основно на намаляване на разходите за Starship - ракетата за многократна употреба от следващо поколение, която е в процес на разработка и по план трябва да играе ключова роля за разполагането на сателитите.

Конкурентното сателитно звено на Amazon Leo, както и други експерти, разкритикуваха плана, предполагайки, че е малко вероятно SpaceX да разположи всички сателити и че това може да отнеме векове. Председателят на FCC Брендън Кар отхвърли тази критика през март.

„Amazon трябва да се съсредоточи върху това да подреди нещата в компанията си със собствените си изстрелвания и собствената си сателитна система, вместо да се тревожи за други играчи, които всъщност изстрелват сателити с темпото и честотата на SpaceX“, каза Кар.

Федералната комисия по комуникациите заяви, че одобрява и искането на SpaceX за архивиране на оптичната ѝ мрежа чрез одобряване на допълнителни комуникации.