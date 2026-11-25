Дженсън Хуанг се завръща в Nvidia, но това не отменя появилата се по-голяма заплаха за компанията - самата технология на изкуствения интелект, за чието разгръщане той помогна.

Някои от най-големите клиенти на компанията, включително OpenAI, Anthropic и Google, вече използват изкуствен интелект, за да проектират собствени чипове. Това намалява зависимостта им от хардуера на Nvidia и заплашва господстващата позиция на компанията в търговията с изкуствен интелект, пише Business Insider.

Цяла година индустрията говори за рекурсивното самоусъвършенстване или RSI. Това е процес, при който една система с изкуствен интелект подобрява възможностите на своите наследници и тези постижения се използват за постигане на по-нататъшен напредък.

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Това се случи най-вече в сферата на софтуера. Сега подобна динамика се наблюдава и при хардуера. Колкото по-умни стават моделите с изкуствен интелект на тези компании, толкова по-добри стават те в сложната работа по проектирането на AI чипове от следващо поколение.

Това би могло да създаде цикъл, който подкопава господството на Nvidia, независимо кой е главен изпълнителен директор.

Пробивът на OpenAI в чиповете

OpenAI се превръща в конкурент на Nvidia пред очите ни.

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В изследователски доклад от 18 ноември разработчикът на ChatGPT описва как неговите модели с изкуствен интелект стават все по-умели в проектирането на чипове.

OpenAI започна да използва изкуствен интелект за разработването на персонализиран чип, наречен Jalapeño, в началото на 2025 г. В дизайна на чипове подобренията често идват от намирането на начини за побиране на повече схеми и изчисления в по-малко пространство. Моделите на OpenAI намалиха пространството, необходимо за две важни части на чипа, с приблизително 10% и 13%, твърди компанията.

В един подобен случай изкуственият интелект е преработил верига, за да използва около 15% по-малко място, като същевременно е намалил наполовина времето, необходимо за извършване на изчисленията.

OpenAI също така работи с конкурента на Nvidia AMD с цел подобряване на съществуващите чипове и отчете подобрения до 14% по някои показатели за производителност и ефективност. AMD е включила някои от тези подобрения в дизайните, които изпраща за производство.

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OpenAI също така тества последователни поколения от своите AI модели върху два публично достъпни дизайна на процесори, като им дава инструкции да накарат процесорите да работят по-бързо.

Резултатите сочат към силна страна на OpenAI - по-новите, по-мощни модели обикновено произвеждат по-бързи процесори. Моделите всъщност са се представили дори по-добре, когато са били инструктирани да проектират процесори от писмени инструкции, вместо просто да подобряват съществуващи дизайни, заяви компанията.

Това предполага, че изкуственият интелект може да започне да поема повече от фундаменталната работа по проектирането на чипове.

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Google беше пръв

Google следва този подход от години. През 2024 г. изследователското подразделение DeepMind съобщи за AlphaChip - система с изкуствен интелект, която помага за подреждането на компонентите вътре в процесорите.

Компанията заяви, че AlphaChip може да извърши работа за часове, която преди е отнемала на инженерите седмици или месеци. След като чиповете подхраниха напредъка на изкуствения интелект, „AlphaChip връща услугата, като използва изкуствен интелект, за да ускори и оптимизира дизайна на чипове“, написаха изследователите.

Google използва технологията, за да подпомогне проектирането на всяко поколение свои собствени AI чипове, известни като TPU, от 2020 г. насам. Тези чипове позволяват на Google да обучава и управлява своите Gemini AI модели ефективно.

Те са и самостоятелен бизнес. В края на миналата година Anthropic подписа сделка за TPU на стойност десетки милиарди долари, затвърждавайки чиповете като основен конкурент на графичните процесори на Nvidia.

Новият екип за чипове на Anthropic

Anthropic се движи в същата посока като OpenAI.

Разработчикът на Claude заяви пред Business Insider през август, че изгражда вътрешен екип за проектиране на чипове, а инженери от OpenAI и Google вече са се присъединили.

В навечерието на първичното публично предлагане на Anthropic този месец, компанията пусна най-модерния си модел с изкуствен интелект досега и заяви, че той е показал значително подобрение в проектирането на електронни схеми.

Anthropic приема тази възможност сериозно. Тя блокира само няколко области на работа в най-модерните си модели - една от тях е изграждането на операционни системи за някои специализирани AI чипове.

Защо персонализирането е важно

Чиповете на Nvidia са изключително мощни, но са проектирани да бъдат полезни при много различни видове AI натоварвания.

Това не винаги е необходимо за компании като OpenAI и Anthropic, които могат да проектират чипове, съобразени с техните конкретни и индивидуални нужди, и да намалят разходите, като елиминират други функции. Малките спестявания могат да доведат до над милиарди заявки.

В допълнение към дизайна на чипове, изкуственият интелект улеснява и писането на софтуер, необходим за изпълнение на ИИ модели. Nvidia отдавна разчита на своя CUDA moat - софтуерна рамка, която позволява на разработчиците да изпълняват ИИ приложения на нейните чипове, като ефективно ги заключва в своята екосистема.

Но изкуственият интелект би могъл евентуално да улесни писането на софтуер, подобен на CUDA, за конкурентни чипове. Business Insider съобщи, че стартъп компанията Infinity е използвала агенти за кодиране с изкуствен интелект, за да пресъздаде този вид софтуер за конкурентния производител на чипове D-Matrix само за 10 часа.

Това евентуално би могло да помогне на компаниите да се откъснат от екосистемата на Nvidia.

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Контраатака от Nvidia

Хуанг сякаш разбира опасността.

Преди неговото отстраняване, Nvidia агресивно разширяваше дейността си в областта на отворените модели на изкуствен интелект, които бизнесите могат да изтеглят, персонализират и управляват независимо, свободно и безплатно - за разлика от водещите услуги, предлагани от OpenAI и Anthropic.

Компанията разработи собствено семейство от отворени модели, наречено Nemotron, подкрепи стартиращи компании с отворени модели като Reflection AI и Poolside и предприе стъпки за придобиване на Hugging Face - основна платформа за разпространение на технологии с отворен изкуствен интелект.

Въпреки че тази стратегия застрашава бизнес моделите на Anthropic и OpenAI, тя би могла да послужи за разширяване на клиентската база на Nvidia, като насърчи повече бизнеси, стартиращи компании, доставчици на облачни услуги и правителства да използват отворени модели в името на по-голям контрол и по-ниски разходи.

За Nvidia колкото повече модели работят с нейните чипове, толкова повече продукти ще има за продажба.

Уловката

Нищо от това не означава, че господството на Nvidia е на път да изчезне.

Проектирането на чип е само част от предизвикателството. Компаниите все още трябва да разработват, тестват и произвеждат огромни количества от тези чипове надеждно. Това изисква партньори като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., сложни инженерни екипи и милиарди долари.

Може да отнеме години, за да могат чиповете да се превърнат от проект до център за данни, а моделите с изкуствен интелект могат да се променят драстично за месеци. Това означава, че персонализираните процесори могат много бързо да "остареят" и да загубят своята актуалност.

А Nvidia не стои на едно място. Тя използва изкуствен интелект в собствените си инженерни разработки, включително за да ускори разработването на своя CUDA софтуер, съобщиха от компанията.

И все пак, посоката на движение става все по-ясна - технологията, за чиято реализация Nvidia помогна, сега съдейства на най-големите ѝ клиенти да изградят хардуер, който би могъл да застраши господството на компанията.