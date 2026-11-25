В знаково дело в САЩ китайската компания Huawei беше призната за виновна в заговор за кражба на търговски тайни и банкова измама, но беше оправдана по по-тежкото обвинение в организирана престъпна дейност. По време на двумесечния съдебен процес американската прокуратура обвини китайския гигант в областта на технологиите и телекомуникациите в лъжи, измами и кражби с цел да си осигури конкурентно предимство.

Защитата на Huawei изтъкна, че прокуратурата е приела компанията за престъпна организация и е изградила делото си въз основа на това, но успехът на фирмата се дължи на нейните собствени иновации.

Huawei заяви, че оправдателната присъда по обвинението в рекет „потвърждава, че тези твърдения нямат фактическа основа“, като добави, че ще „предприеме всички необходими правни действия, за да защити правата и интересите си“.

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Huawei виновна по 10 от 12 обвинения

Журито в съда в Бруклин призна Huawei за виновна по 10 от 12-те обвинения, сред които беше и заговор за нарушаване на американските санкции.

Компанията беше обвинена също така в кражба на технологии от американски компании. По-конкретно, нейни служители са получили достъп до робота Tappy, който T-Mobile използваше за тестване на смартфони, снимали са го и са откраднали един от компонентите, за да възпроизведат устройството. Компанията е използвала и изходния код на рутерите на Cisco и други разработки на трети страни.

Въпреки това журито отказа да осъди Huawei по обвинението в заговор за рекет, което изискваше членовете му да установят, че компанията е действала като престъпна организация.

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Федералните прокурори за първи път обявиха обвиненията срещу китайската компания през 2019 г. - след драматичния арест в края на 2018 г. на висшия мениджър Менг Ванчжоу в Канада. Менг, известна още като Кати Менг, беше задържана в продължение на три години, преди да бъде освободена и да се върне в Китай чрез споразумение с американските прокурори.

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Кражба на технологични тайни и нарушаване на санкциите срещу Иран

По време на заключителните пледоарии миналата седмица помощник-прокурорката на САЩ Мередит Арфа заяви пред съдебните заседатели, че Huawei е прекарала 20 години, правейки всичко необходимо, за да разшири бизнеса си, включително лъжейки банките относно търговските си сделки в Иран и крадейки технологични тайни от конкурентни фирми, за да си осигури конкурентно предимство.

Според прокуратурата в САЩ Huawei, в продължение на години, е укривала сътрудничеството си с Иран чрез Skycom, която представяла като бизнес партньор, въпреки че всъщност Skycom е била дъщерно дружество на Huawei. Китайската компания е отричала връзки с иранското правителство и разузнавателните служби, за да запази достъпа си до американски банки, кредити и трансакции в долари. В същото време компанията е помагала на Иран да развива телекомуникационна инфраструктура, да контролира интернет и да следи протестиращите, гласи официалното обвинение.

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„В продължение на десетилетия Huawei и три от нейните дъщерни дружества са осъществявали дейността си в САЩ въз основа на лъжи и кражби“, заяви генералният прокурор на САЩ Тод Бланш, цитиран от BBC. „Благодарение на работата на ФБР и на нашите федерални прокурори, онези, които са участвали в тези престъпни дейности, ще бъдат подведени под отговорност".

Huawei е доволна, че е оневинена по обвинението за рекет

Китайското правителство остро разкритикува „потискането“ на китайските компании от страна на САЩ, и заяви, че подкрепя китайските фирми в защитата на техните интереси. Адвокатът на защитата Брайън Хеберлиг заяви, че благодарение на упорита работа бизнесът на Huawei се е разширил, като компанията вече оперира в 170 държави и има над 200 000 служители.

След произнасянето на присъдата Хеберлиг заяви пред BBC, че Huawei е доволна, че журито е отхвърлило обвинението в рекет.

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„Обвинението по закона RICO (Закон за организациите, повлияни от рекет и корупция), в което се твърдеше, че Huawei е корумпирана организация с корпоративна култура и политика, насочени към извършване на престъпления - според нас това беше значително преувеличение и журито го отхвърли категорично“, каза той. „Разбира се, имаме смесени чувства относно останалата част от присъдата... смятахме, че Huawei заслужава оправдателни присъди по всички обвинения".

Обявяването на присъдата е насрочено за септември 2027 г. Хеберлиг заяви, че ще бъдат предприети „значителни усилия“ за постигане на възможно най-леката присъда. Той добави, че напълно очаква Huawei да обжалва. По думите му - "тази борба ще продължи и компанията няма да се успокои, докато не изчерпи всички възможни аргументи чрез обжалване".