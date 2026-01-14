С обновеното приложение на Yettel вече няма нужда от посещение в магазин

В края на миналата година Yettel представи изцяло обновеното си мобилно приложение – много повече от инструмент за проверка на сметка или оставащи мегабайти. Днес 95% от клиентските интеракции са налични и в дигитален формат. Това означава, че почти всичко, което клиентът прави в магазин на оператора, вече е достъпно директно през смартфона. От няколко седмици в приложението е интегриран и напълно функционален онлайн магазин.

Всичко важно на едно място

Още с първото отваряне приложението прави впечатление с модерния си дизайн и логично подредената, интуитивна навигация. Началният екран събира на едно място най-важната информация – съобщения от оператора, оставащи минути и мегабайти, текуща сметка, както и бързи връзки към популярни инициативи като „Петък с Yettel“ и „Промо вторник“, носещи промокодове с намаления за продукти от Yettel или партньори.

Плавен скрол надолу води до дигиталните услуги – стрийминг и аудио платформи като SkyShowtime, HBO Max, VOYO, Storytel и Deezer. Те се предлагат или като безплатни позиции в определени тарифни планове, или се активират с отделен абонамент (някои от тях са на преференциална цена за абонати на Yettel), а под тях са подредени актуалните месечни предложения и кампании.

Управлението на сметки е удобно изнесено в отделна секция. Оттук могат да се плащат текущи задължения, да се преглеждат фактури и история на плащанията, както и да се зареждат предплатени карти.

Разделът „Повече“ обединява настройките на самото приложение и използваните услуги, но и дава възможност за подаване на различни заявки, проследяване на поръчки и преглед на подписани документи.

Електронен магазин в приложението

Най-голямата новост е, че само с няколко клика потребителите вече могат да поръчат желано устройство, да изберат абонаментен план или да купят и активират предплатена карта. Целият процес по покупка – от дигиталната идентификация до подписването и плащането, се случва директно в приложението с достъп през раздел „Е-Магазин“. В него е налична богата селекция от смартфони, смартчасовници, таблети, лаптопи, телевизори и смарт устройства.

Отвъд традиционните телекомуникационни услуги

Един от най-интересните раздели е „Услуги“ – показателен за това докъде се е разширил обхватът на Yettel като дигитален доставчик. Освен стандартните услуги като пакети мегабайти и планове за интерактивната телевизия Yettel TV, тук откриваме и редица такива, които не са свързани с телекомуникациите, но могат да са ни от голяма полза в ежедневието – за свободното време, свързани с пътувания, сигурност и дори различни опции за сключване на застраховка.

Сред тях е „Смарт майстор“ – месечен абонамент, който осигурява бърза професионална помощ при неочаквана авария вкъщи. „Смартфон диагностика“ позволява напълно самостоятелна дистанционна проверка на състоянието на смартфон или таблет и ранно откриване на потенциални проблеми. От същия раздел може да се закупи електронна винетка за автомобил, да се дублира номер за смартчасовник и телефон чрез услугата MultiSIM, както и да се защитят данните в интернет пространството с решения за киберсигурност като „Онлайн защита“ и „Защита на профила“.

Отскоро Yettel е и лицензиран застрахователен брокер, което позволява на телекома да предлага и различни застраховки, обединени под името „OneClick“. Те включват „Автокаско“, „Гражданска отговорност“, „Имущество“, както и по-специализирани решения като „Пътуване в чужбина“, „Планинска“ и „Екстремни спортове“.

Сред най-новите услуги е и Yettel Cloud – облачно пространство за съхранение на всичко важно, като до края на януари пакет Unlimited може да се активира на цена от 0 евро/ 0 лв. на месец за първите 3 месеца.

В приложението откриваме и дигиталната версия на емблематичното движение на Български туристически съюз „Опознай България – 100 национални туристически обекта“. С нея потребителите събират виртуални печати директно в приложението, получават значки и участват в томболи, без нужда да носят хартиена книжка.

Достъп за потребители без абонамент

Потребителите, които нямат абонаментна услуга към Yettel, също биха могли да се възползват от някои от изброените услуги. Такива са „Застраховки OneClick“, електронната винетка, дигиталната версия на 100-те обекта, интерактивната телевизия Yettel TV без договор, техническата проверка на таблети и смартфони „Смартфон диагностика“ и облачното пространство „Yettel Cloud“. Потребителите без абонамент могат да играят и в „Петък с Yettel“ за спечелването на промокодове с намаления от партньори на телекома.

Повече от телеком приложение

Новото приложение Yettel успешно обединява управление на услуги, онлайн магазин и дигитални развлечения в една платформа. Потребителите могат изцяло дигитално да закупят устройство, да активират план, да пренесат номер от друг оператор, да регистрират предплатена карта, да подновят договор или да платят сметка – без посещение на физически обект.

Отвъд телекомуникациите, платформата предлага стрийминг услуги, аудио съдържание, решения за киберсигурност, застраховки и услуги за дома, както и игри като „Петък с Yettel“, които носят отстъпки в онлайн магазина на оператора или промокодове за продукти и услуги на партньори.

С над 2 милиона сваляния обновеното мобилно приложение е най-видимият резултат от дигиталната трансформация на Yettel, имаща за цел да осигури още по-голямо удобство и добавена стойност за клиентите на оператора.