Сексуални изображения с деца: ЕК разглежда сигнали срещу чатбота на Илон Мъск

Европейската комисия (ЕК) заяви в понеделник, че "много сериозно разглежда" жалбите, че AI инструментът Grok на Илон Мъск се използва за генериране и разпространение на сексуални изображения с деца. "Grok вече предлага "пикантен режим", който показва сексуално съдържание, като част от резултатите са генерирани с изображения на деца. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е ужасно", заяви пред репортери говорителят по цифровите въпроси на Европейския съюз (ЕС) Томас Рение. "Това няма място в Европа."

Жалбите за злоупотреби започнаха да постъпват в социалната медийна платформа X на Мъск, където Grok е достъпен, след като в края на декември беше пуснат бутон "редактиране на изображение" за генеративния инструмент за изкуствен интелект, пише "Euronews". Но производителят на Grok, xAI, управляван от Мъск, заяви по-рано този месец, че се опитва да поправи недостатъците в своя AI инструмент. Прокуратурата в Париж също разшири разследването си срещу X, като включи нови обвинения, че Grok се използва за генериране и разпространение на детска порнография.Можете да споделите статия, като кликнете върху иконите за споделяне в горния десен ъгъл.

Премахване на изображения и потребители

В неделя, в отговор на нарастващото недоволство и тревога от изображенията, социалната медийна платформа заяви, че изображенията са били премахнати от платформата и че замесените потребители са били забранени. "Ние предприемаме действия срещу незаконно съдържание в X, включително материали за сексуално малтретиране на деца (CSAM), като го премахваме, спираме акаунтите за постоянно и работим с местните власти и правоприлагащите органи, ако е необходимо", публикува акаунтът X Safety. Подобни разследвания са започнати във Франция, Малайзия и Индия.

Европейската комисия също се позова на епизод от миналия ноември, в който Grok е генерирал съдържание, отричащо Холокоста. Комисията заяви, че е изпратила искане за информация съгласно Закона за цифровите услуги (DSA) на ЕС и че в момента анализира отговора.

През декември X беше глобена със 120 милиона евро съгласно DSA за начина, по който се справя с проверката на профилите и рекламната си политика. "Мисля, че X е много добре запозната с факта, че ние подхождаме много сериозно към прилагането на DSA. Те ще запомнят глобата, която са получили от нас", заяви говорителят на Европейската комисия.