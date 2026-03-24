SHAPESHIFT FESTIVAL 2026: Човешкият алгоритъм

От 24 до 26 април 2026 г. "Топлоцентрала" ще бъде домакин на четвъртото издание на SHAPESHIFT – тридневен международен фестивал, в който културата, науката, иновациите и технологиите се събират на едно място в рамките на три дни. Тазгодишната тема "The Human Algorithm" (Човешкият алгоритъм) изследва хибридната интелигентност и поставя въпроса: как да запазим човешката етика, креативност и емпатия в центъра на една все по-автоматизирана реалност?

"SHAPESHIFT не предлага готови отговори. Фестивалът създава пространство за среща – място, в което можем да разберем трансформацията, докато тя се случва", споделя Мария Тодорова, куратор на SHAPESHIFT и основател на NEXT-DC. "Това е покана не просто да наблюдаваме промяната, а да се научим как сами да бъдем част от нея – не като зрители, а като shapeshifters."

Акценти в програмата и теми на лекциите

Фестивалът се курира от Мария Тодорова съвместно с ко-кураторите Мачей Засада и Карол Гуречни (UXMachina) – едни от най-изявените професионалисти в глобалната технологична индустрия. Мачей Засада (Полша, технолог и иноватор в дизайна на продукти) е носител на престижните отличия Emmy и Cannes Lions за иновативните си проекти за гиганти като Google, Amazon, Nike и BBC. Сред най-значимите му постижения е световнопризнатият интерактивен проект "Star Wars: Lightsaber Escape", създаден съвместно с Disney и Google, който превръща телефона на потребителя в истински светлинен меч. Карол Гуречни (Полша, визионер и арт директор) е водещ арт директор с над десетилетие опит в създаването на визуални преживявания за Meta, Nike и Formula 1.

В София те ще представят лекцията "The Hand and the Hardware: Designing With Care", фокусирана върху "грижата" като водеща дисциплина в дизайна, която гарантира, че технологиите остават в услуга на човешкото достойнство.

Инонг Донг (Китай/Обединено кралство, лидер на продуктовите иновации, Amazon) работи на пресечната точка между продукт, технологии и дигитална култура. С лидерски опит в Twitch, UNIT9 и McCann, а понастоящем Innovation Officer в Amazon, тя е участвала в проекти, включващи AI, AR/VR/XR и интерактивен сторителинг. В София тя ще представи поглед "отвътре" за това как платформите и алгоритмите влияят на вниманието ни и какво е необходимо, за да запазим човешката преценка в цикъла.

Александър Мбала-Екобена (Камерун/Германия, директор "3D иновации" в Adidas Originals) в лекцията си "Creativity, Rules and Logic" ще анализира как алгоритмите направляват творческия процес и как правилата, които сами създаваме за технологиите, променят нашето възприятие за иновация.

Щефан Бишов (Обединено кралство, тТворчески директор и основател на Brave Duck & Robots) и бивш творчески директор в The Mill и UNIT9, в лекцията си "Immersive is dead in the era of experiential" Щефан ще провокира с тезата, че "интерактивността" вече не е достатъчна за аудитория, която търси истинска физическа връзка и смисъл отвъд визуалния спектакъл.

Карен Анторвеза (Колумбия/Швейцария, биодизайнер и изследовател в ETH Цюрих) в лекцията си "Machine & Microbe: Growing Architectural Materials" биодизайнерът от ETH Zürich ще представи бъдещето на регенеративния дизайн – свят, в който архитектурата се "отглежда" чрез сливане на роботизирано производство и живи биологични процеси.

Мерел ван Хелсдинген (Нидерландия, основател на Nxt Museum, Амстердам) като основател на първия музей в Европа за интерактивно медийно изкуство (с опит в Apple) ще разкаже как технологичните инсталации предефинират човешките възприятия в своята лекция "Redefining Perception in the Digital Age".

Марта Джурина (България/Германия, визуален артист) ще бъде фокусът в този панел. "The Human Algorithm: Light as Co-Creator" ще постави акцент върху работата на визуалния артист Марта Джурина, чиито творби са част от колекции като Berlinische Galerie и Eskenazi Museum of Art. В разговор с културния стратег Веселина Сариева, тя ще изследва какво се случва, когато природни сили като светлината и електричеството станат активни участници в създаването на изкуство.

Повече информация и билети ще откриете в официалния сайт на фестивала: shapeshiftfestival.com.

