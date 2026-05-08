Vivacom предлага EON APP – модерната дигитална телевизия без приемник, с до 120 € по-ниска цена

Технологиите днес могат да бъдат навсякъде с нас. Но силата да уловиш момента – където и да си – е твоя. С тази идея Vivacom стартира кампанията „EON на всички технологии“, която акцентира върху различните видове интернет свързаност, чрез които може да се използва най-добрата ТВ и стрийминг платформа на Vivacom - EON[1], и поставя фокус върху EON APP – модерната, изцяло дигитална алтернатива на традиционната телевизия, без нужда от приемници, кабели и инсталация.

Сега пътят към това модерно изживяване е и по-изгоден: до 30 юни потребителите могат да активират EON през приложение с до 5 € по-ниска месечна такса спрямо стандартния пакет с приемник, спестявайки до 120 € | 234.70 лв. за целия период на договора. С EON APP Vivacom премахва всичко излишно и превръща смарт телевизора в пълноценен портал за забавление само чрез едно приложение и интернет връзка.

„Днес потребителите очакват телевизията да бъде толкова лесна и гъвкава, колкото останалите дигитални услуги, които използват всеки ден. С EON APP премахваме нуждата от допълнително оборудване и даваме възможност цялото телевизионно изживяване да започне само с няколко клика. Инсталацията се извършва самостоятелно за минути, а потребителите получават мигновен достъп до всичко, което EON предлага – от богата Видеотека и 7-дневно връщане назад до възможност за гледане на различни устройства едновременно“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

В динамиката на ежедневието ни технологията е най-полезна тогава, когато е невидима и следва нашия ритъм. EON APP е създаден за хората, които искат да хванат момента веднага - било то решителния гол в последната минута или поредния епизод на любимия сериал. Инсталацията е въпрос на няколко клика и се извършва самостоятелно за минути.

„Това е естествената еволюция на телевизията – такава, която следва начина на живот на хората и им дава свободата да бъдат част от всеки важен момент, без излишни стъпки. Защото силата да владееш момента е именно в това - да не губиш време в нищо друго, освен в самото преживяване“, коментира Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

EON APP запазва пълната функционалност на платформата, включително интуитивния интерфейс и персонализираните профили за всеки член на семейството. Това е решение за модерния дом, където дизайнът и функционалността вървят ръка за ръка. С това предложение Vivacom дава възможност на всеки да преподреди дигиталното си пространство така, както му харесва - по-чисто, по-бързо и по-достъпно, оставяйки фокуса върху най-важното: емоцията от съдържанието.

[1] Най-добрата телевизионна и стрийминг платформа на Vivacom по брой и вид ключови функционалности, вкл. Спортен режим, Детски профил, Видеотека и други, при сравнение между ТВ услугите на оператора (сателитна телевизия, IPTV и EON) от април 2026 г. Повече на vivacom.bg.