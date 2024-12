Комари, които са заразени с опасни вируси и разпространявани с американски дрон. Това беше една от безумно смешните, но и покълващи в почвата на невежието кремълски опорки, с които се оправдаваше пълномащабната инвазия срещу Украйна, отприщена от издирвания от Трибунала в Хага за систематично издирване на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Оказа се, че тази опорка е тръгнала публично от устата на убития тази сутрин генерал Игор Кирилов, командващ Войските за радиационна, химическа и биологична защита на Руските въоръжени сили. Именно той говори за "култури комари, заразени с хепатит Б" и то от "американски специалисти", които го правели "по лабораторен път" и можели да заразят 89 вида комари: Руски генерал е взривен в Москва, докато е излизал от вкъщи (ВИДЕО)

📹❗️ Archived video: General Kirillov, who was eliminated as a result of an explosion in Moscow today, speaks at a Russian Defense Ministry birfing about “combat mosquitoes” that were developed in the U.S. laboratories. According to his version, the Kakhovka HPP was blown up… pic.twitter.com/Ebbt6j9B7h