Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кипи опозиционен труд: Рекорден брой законопроекти са внесени още в първия ден от новия парламент

30 април 2026, 16:35 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Цели 27 броя законопроекти бяха внесени в рамките на първия работен ден на 52-рото Народно събрание, показа справка на Actualno.com в регистрите на парламента (до 30 април в 16:30 часа, бел.ред.) Това е своебразен рекорд за последните парламенти, в които не се наблюдаваше подобен интензитет на законодателна дейност още в първия ден.

По-рано в четвъртък депутатите се заклеха по време на тържественото първо заседание на 52-ия парламент, а всички парламентарни групи очертаха своите политически заявки и мерки за реформи. На практика основните и най-важни послания обаче остават тези на управляващите от "Прогресивна България", чието самостоятелно мнозинство ще гласува собствените си законодателни инициативи без особено да се съобразява с опозиционните настроения. Затова и законодателният плам на част от опозиционните партии още в първия ден на парламента е доста нетипичен, при все, че по-голямата част от идеите им вероятно ще останат в рамките на популизма. За други обаче все пак ще се намери съгласие и в най-голямата парламентарна група.

Още: Борисов и Пеевски оглавиха парламентарните си групи, ПП и ДБ - с отделни ръководства

Кои са активни?

Очаквано от "Продлжаваме промяната" и "Демократична България" спазиха заявките си да внесат своите законодателни иницаитиви още в началото на работата на парламента. Те са свързани с основните мерки на бившата вече коалиция в рамките на парламента, сред които критериите за избор на нов ВСС, свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, мерки за подкрепа на бизнеса и младите семейства, пакет мерки за обществените поръчки, здравеопазването и др. Пълният списък може да видите в статията - От ВСС и охраната на Борисов и Пеевски до бизнес и здраве: ДБ с ударен брой законопроекти за старт на новия парламент.

Ето и пълното разпределение на инициативите, внесени от депутатите още в първия работен ден:

  • "Демократична България" - 11 законопроекта;
  • "Продължаваме промяната" - 11 законопроекта;
  • ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане" - по 1 законопроект;
  • Министерски съвет също са внесли 2 законопроекта.

Рекордите

Справка на Actualno.com показа още, че подобен брой законопроекти още в началото на работа на парламентите е рекорден за последните легислатури. В предишното 51-о Народно събрание едва 6 законопроекта са били внесени още в първия работен ден - на 11 ноември 2024 г. от депутатите на "Възраждане". В по-предишните два парламента отново формацията на Костадин Костадинов е дебютирала със законодателната дейност, но тогава - само с по един законопроект (на 19 юни 2024 г. на старта на 50-ия парламент и на 12 април 2023 г. на старта на 49-ия парламент), показа още проверката на Actualno.com. Единствен по-близо до рекорда остава първия работен ден на 48-ото Народно събрание, когато на 19 октомври 2022 г. са внесени 15 законопроекта още в първите часове след клетвата.

Още: Атанас Атанасов: Разделението на парламентарната група на ПП-ДБ е сериозна политическа грешка (ВИДЕО)

Ивайло Илиев Отговорен редактор
