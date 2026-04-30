Русия пак показа какъв партньор е - разбяга се в поредната война и Мали я обвини в предателство (ВИДЕО)

30 април 2026, 16:37 часа 716 прочитания 0 коментара
Русия пак показа какъв партньор е - разбяга се в поредната война и Мали я обвини в предателство (ВИДЕО)

Русия се оказа натясно в поредна точка на земното кълбо - този път в Африка. В Мали джихадистките бойци от JNIM – група, свързана с „Ал Кайда“, и туарегските сепаратисти от Фронта за освобождение на Азауад (FLA) проведоха мащабна офанзива срещу военното правителство, подкрепяно от Москва. А руските наемници от т.нар. Африкански корпус не сториха нищо. Властите в столицата Бамако ги обвиниха, че са изоставили позициите си и така са възпрепятствали отбраната на партньорите си.

Премиерът на западноафриканската страна Абдулай Майга се опита да успокои малийците след мащабната офанзива в събота, при която военните загубиха контрола над Кидал - стратегически град в северната част на Мали. Руски части бяха обградени, а оттеглянето им отвори нова опасна политическа и военна криза за управляващата хунта.

"Руснаците ни предадоха в Кидал"

„Руснаците ни предадоха в Кидал“, заяви високопоставен малийски служител пред френското издание RFI, след като Африканският корпус на Русия – контролираната от Кремъл паравоенна сила, която наследи ЧВК „Вагнер“ в Мали – потвърди оттеглянето си.

Служителят заяви, че регионалният губернатор е предупредил руските наемници „три дни преди атаката“, но „те не са направили нищо“, добавяйки, че тяхното отдръпване явно е било договорено предварително.

Малийските войски, руските паравоенни сили и официалните граждански власти вече са напуснали Кидал и са се отправили към Гао, най-големия град в северната част на Мали, оставяйки Кидал под пълния контрол на JNIM и FLA.

Съобщенията сочат също, че руските сили може би се готвят да се оттеглят и от други позиции в северната част на страната.

Хунтата дойде на власт, като изгони французите, но и Русия явно не е мечтаният съюзник

След като военни офицери извършиха преврат в Мали преди няколко години, те наредиха на френските войски да напуснат страната, с което сложиха край на продължилата почти десетилетие антитерористична операция, ръководена от Запада. Вместо това хунтата се обърна към Русия за помощ в потушаването на разрастващото се ислямистко въстание. Но през четирите години, откакто руските наемници пристигнаха в тази западноафриканска държава, бунтовниците само набраха сила, отбелязва и The Washington Post.

През уикенда мощната организация, свързана с "Ал Кайда", започна най-шокиращата си офанзива от близо 15 години насам – координирани атаки, при които загина министърът на отбраната. Той беше основният поддръжник на Русия в правителството. Нападенията принудиха наемниците да се оттеглят от няколко ключови града.

Страната сега е на ръба на колапса въпреки уверенията през последните дни от страна на малийския президент Асими Гоита, че той все още контролира ситуацията.

„Тук има огромен вакуум на властта“, казва служител в столицата Бамако пред американското издание. „Никой не знае какво се случва. Може да звучи мелодраматично, но не е ясно какво правителство все още имаме тук".

Координираната офанзива на JNIM и туарегските бойци продължава. Те превзеха военна база на малийската армия в Хомбори - в централната част на страната. JNIM твърди, че е установила пълен контрол над лагера. Превзети са също близките контролно-пропускателни пунктове "Фана" и "Касела".

Диктаторът Владимир Путин определи региона като приоритет - целта му е да изпревари западните си съперници, включително САЩ, в борбата за власт и влияние. Но драматичният и публичен провал на руските бойци показа, че Путин отново не е в състояние да изпълни обещанията си към партньорите си - тенденция, която се прояви особено ясно във Венецуела, където американските въоръжени сили задържаха президента Николас Мадуро в началото на годината. Подобна ситуация имаше и в Иран - един от най-верните съюзници на Москва. Ако се върнем към декември 2024 г., руснаците на място в Сирия не сториха нищо, за да спрат офанзивата на бунтовниците срещу подкрепяния от Кремъл диктатор Башар Асад. А и арменците имат какво да кажат по въпроса за Нагорни Карабах, където през есента на 2023 г. руските "миротворци" оставиха армията на Азербайджан да завземе анклава за около денонощие: Путин, никога не си там, когато ни трябваш: Във Венецуела нарекоха "фикция" военния съюз с Русия.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
