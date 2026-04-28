HUAWEI Watch GT Runner 2 вече се предлага в Yettel с повече предимства за потребителите

Спортният смартчасовник Huawei Watch GT Runner 2 вече се предлага в търговската мрежа на Yettel, като до 15 май 2026 г. клиентите могат да се възползват от допълнителни предимства. Офертата включва 30 евро / 58.67 лева отстъпка от цената на устройството в брой, втора оригинална спортна каишка в комплекта и 3 месеца VIP достъп до Huawei Health+. Към предложението е добавена и 12-месечна удължена гаранция, която надгражда стандартното 24-месечно покритие. Важно уточнение е, че удължената гаранция се добавя автоматично към стандартната и не е необходима допълнителна регистрация на продукта, за да се ползва.

Huawei Health+ е премиум версията на приложението Huawei Health, което проследява ключови показатели за здравето и активността, анализира тренировките и подпомага потребителите в изграждането на по-здравословни навици.

Офертата включва още 90-дневни безплатни абонаменти за Intervals.icu, Kotcha, RacePace и 60-дневен за Komoot. Освен с тях, новият смартчасовник е съвместим с редица популярни спортни приложения като Strava, URUNN и Naviki.

HUAWEI Watch GT Runner 2 е от онези устройства, които не изискват компромис между ежедневие и спорт. С тегло от едва 34,5 грама без каишката и тънък профил от около 10,7 мм, той остава почти незабележим на китката през целия ден. Корпусът от титаниева сплав и защитното Kunlun стъкло дават усещане за здравина, докато тъканата AirDry каишка е създадена така, че да не задържа влага и да бъде комфортна дори при по-интензивни натоварвания. Това е комбинация, която работи еднакво добре както в ежедневието, така и при дълги тренировки.

Разработен съвместно с легендата в маратонските бягания и двукратен олимпийски златен медалист Елиуд Кипчоге, HUAWEI Watch GT Runner 2 поставя фокус върху професионалната подготовка. Интелигентният режим за маратон не само отчита дистанцията, а анализира ключови показатели като сърдечна честота, натоварване и лактатен праг, за да даде насоки за темпо и стратегия. Часовникът може да изгради персонализиран тренировъчен план според текущото състояние на потребителя и да го адаптира във времето, така че прогресът да бъде реален.

Точността също е на много високо ниво. Благодарение на новата 3D антена устройството осигурява значително по-прецизно позициониране и проследяване на маршрут, дистанция и темпо, включително в по-сложна градска среда. В реално време се показват динамични данни за бягането, а интелигентните известия по време на тренировка или състезание помагат да се поддържа правилното темпо, без да се налага постоянно да се следи екранът.

Към това се добавят и сериозни възможности за проследяване на здравето – от анализ на сърдечния ритъм и HRV по време на сън до показатели като SpO₂ и обща оценка на физическото състояние. С над 100 спортни режима, часовникът покрива не само бягането, но и редица други активности, което го прави универсален партньор за любителите на активния начин на живот.

Една от най-силните страни на този модел остава батерията. Благодарение на новото поколение силициева технология с висока енергийна плътност, Watch GT Runner 2 предлага до 14 дни работа при стандартна употреба и до около 32 часа при тренировки на открито. Това означава, че може да се разчита на него дори при по-дълги тренировъчни периоди или състезания, без да се мисли за зареждане. А благодарение на своята съвместимост и с iOS, и с Android, устройството се вписва лесно в ежедневието, независимо от марката смартфон, която потребителят използва.