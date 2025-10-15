Yettel стартира продажбите на новите Xiaomi 15T и 15T Pro в комплект с фотопринтер

Yettel стартира продажбите на най-новите смартфони от серията Xiaomi T – моделите Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro. Двата телефона вече са налични във всички магазини на телекома, както и онлайн и предлагат на потребителите комбинация от флагмански технологии, усъвършенствани фотографски възможности и елегантен дизайн.

Всеки закупен Xiaomi 15T или Xiaomi 15T Pro идва в комплект с портативен фотопринтер Xiaomi Mi Portable Photo Printer 1S – практична комбинация, която позволява отпечатване на снимки директно от телефона.

Мобилна фотография с почерка на Leica

И двата модела от серията Xiaomi 15T продължават съвместната работа на компанията с глобалния производител на висококачествени обективи Leica. Те разполагат с основна 50MP камера с оптика Leica Summilux и ултраширок обектив, а при Xiaomi 15T Pro е добавена и телефото камера Leica 5x Pro с 5-кратно оптично приближение и до 20-кратен дигитален зуум. Pro версията използва и новия сензор Light Fusion 900, който предлага разширен динамичен диапазон и по-ярки, балансирани кадри – дори при предизвикателни светлинни условия.

При видеозаснемането разликите също са осезаеми. Докато и двата модела записват 4K HDR10+ видео при всички фокусни разстояния, Xiaomi 15T Pro добавя 120 кадъра в секунда при 4K резолюция и 10-bit Log режим, който осигурява професионален контрол върху цветовете при последваща обработка. И двата телефона използват платформата Xiaomi AISP 2.0, базирана на изкуствен интелект, която подобрява портретните снимки, цветовете и внася професионален щрих дори в уличната фотография.

Дисплей и производителност от ново поколение

И Xiaomi 15T, и Xiaomi 15T Pro предлагат 6,83-инчов дисплей с 1,5K резолюция и яркост до 3200 нита – осезаемо предимство при работа на открито. Xiaomi 15T Pro надгражда с ултратънки рамки и 144 Hz опреснителна честота за изключително плавно скролване, докато Xiaomi 15T включва 3840 Hz PWM затъмняване, което предпазва очите при четене в тъмна среда.

И двата модела разполагат с батерия от 5500 mAh, но се различават по скоростта на зареждане – 90W кабелно и 50W безжично при Pro версията, и 67W кабелно при стандартната.

В сърцето на устройствата работи различен чипсет: MediaTek Dimensity 9400+ в Xiaomi 15T Pro осигурява по-висока производителност за мултитаскинг и гейминг, докато Dimensity 8400-Ultra в Xiaomi 15T предлага отличен баланс между мощ и енергийна ефективност.

И двата смартфона имат защита IP68 срещу прах и вода, както и устойчиво стъкло Corning Gorilla Glass 7i. Xiaomi 15T Pro се отличава с алуминиева рамка и изискан цвят Mocha Gold освен стандартните черен и сив нюанс, докато Xiaomi 15T се предлага също в сиво и черно, но и в изискания цвят Rose Gold.

В мрежата на Yettel цената на Xiaomi 15T 5G 512GB e 46,92 лв./ 29,99 евро на месец в комплект с фотопринтер и в комбинация с план Total Unlimited 300 за 2 години. А Xiaomi 15T Pro може да бъде закупен за 60,61 лв./ 30,99 евро на месец при същите условия.

Новите модели от серията 15T са част от пакета „Смартфон вселена“ на Yettel, която осигурява на клиентите повече сигурност и спокойствие чрез редица допълнителни услуги. Всеки смартфон идва с 3 години гаранция без допълнително заплащане вместо стандартните 2. Диагностиката на техническото състояние на телефона може да се извърши изцяло самостоятелно и дистанционно, като в случай на възникнал проблем, Yettel предлага ремонт в собствен оторизиран сервиз с осигурено заместващо устройство. А в края на жизнения си цикъл смартфонът може да бъде предаден за рециклиране срещу отстъпка при закупуване на нов.