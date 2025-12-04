Революционно: Сляп мъж прогледна с 3D принтирана роговица

Заболяванията на роговицата са една от основните причини за слепота в световен мащаб. Около 5 до 10 милиона души по света са слепи и с двете очи поради увреждане на роговицата и свързани с това заболявания. Още шест милиона души са слепи с едното око по същата причина. Роговицата е от решаващо значение за зрението. Тя е прозрачният куполообразен външен слой в предната част на окото, който го предпазва, пречупва светлината, която попада в окото, и ни помага да фокусираме. Тя е един от онези ценни дарове, които приемаме за даденост... докато не ги загубим.

Брилянтен млад хирург и изследовател в Хайфа, Израел, в Института за очи "Рамбам", на име д-р Майкъл Мимуни, е извършил първата успешна трансплантация на биоизработена 3D отпечатана роговица. Пациентът е бил практически сляп с окото, което е било лекувано. 3D печатът използва технология за мастиленоструен печат, за да отпечата физически обект от триизмерен цифров модел, като последователно наслагва много тънки слоеве от материал.

3D печатът като глобално решение

Разбира се, импланти на роговица са правени и преди, с роговици от донори. Както при всички трансплантации на органи, така и тук има голям недостиг на роговици. Д-р Мимуни е взел една роговица от починал донор, култивирал е роговичните клетки и е използвал клетките, за да създаде 300 3D печатни роговици, съобщава "The Times of Israel". Болницата "Рамбам" съобщава, че има световен недостиг на донорски роговици – технологията за 3D печат може да бъде решение.

Д-р Мимуни разказва: "За първи път в историята станахме свидетели на това как роговица, създадена в лаборатория от живи човешки клетки, възвърна зрението на човек. Беше незабравим момент – поглед към бъдеще, в което никой няма да трябва да живее в мрак поради недостиг на донорска тъкан. Това променя правилата на играта."