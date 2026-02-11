Войната в Украйна:

Руски губернатор се притесни от ограничението на Телеграм (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 14:34 часа 119 прочитания 0 коментара
"Вчера всички забелязахме, че Телеграм се забави значително. Защо се притеснявам? Mоят канал беше основният източник на информация, предимно относно вашата безопасност, предвид бързо променящата се оперативна ситуация. Притеснявам се, че забавянето може да повлияе на предоставянето на оперативна информация до вас, ако ситуацията се влоши, а ние сме прифронтови регион". Това заяви губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков - и го направи във видеообръщение в канала си в Телеграм.

Гладков веднага предлага решение - всеки да се пренасочи към апликацията за електронни съобщения MAX. Това е разработка на компанията-майка на ВКонтакте, под пълен руски контрол. "Затова бих искал да ви помоля: за да получавате информация относно вашата безопасност и тази на вашите близки, разбира се, трябва да се регистрирате в месинджъра MAX. Надявам се на вашето разбиране и подкрепа", казва Гладков.

Отделно той обяви, че се приемат заявления от малки и средни предприятия в Белгородска област, които са претърпели загуби заради войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Става въпрос за 400 млн. рубли, отпуснати от руския федерален бюджет. А в отделна публикация в Телеграм Гладков съобщи за трима ранени при удар с дрон в руско предприятие в село Головино, без да казва какво е предприятието.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
