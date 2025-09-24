Завръщане в класната стая, офиса и ... реалността

Септември винаги носи усещане за ново начало, макар и да не съвпада с първите дни на календарната година. Летните жеги отстъпват място на цветовете на есента, учениците се връщат в класните стаи, а офисите отново оживяват след отпуските. Това е месец, в който животът ни влиза в нов ритъм – и неслучайно често се свързва и с повече разходи.

За да направи прехода към този динамичен период по-лесен и изгоден, Yettel предлага специални пакетни предложения през целия месец. Така всички нови и настоящи клиенти, които обмислят покупка на смартфон, смартчасовник или безжични слушалки, могат да го направят при преференциални условия – в момент, в който желанието или необходимостта от ново устройство срещат атрактивната цена.

Повече стойност за лесен рестарт

При подписване на нов или подновяване на съществуващ двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited клиентите имат възможност да направят комплект от две смарт устройства по избор и да го вземат на лизинг за 2 години, като цената му ще бъде 0 лв./ 0 евро за първите 3 месеца от договора. По този начин септемврийските разходи се отлагат чак за декември. Ето и някои примерни комбинации, които биха могли да удовлетворят нуждите на различните потребители.

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB се отличава с издръжлива титаниева рамка и Gorilla Armor 2 закалено стъкло на екрана, препдазващо големия 6,9-инчов адаптивен AMOLED 2X дисплей. Извънземната камера конфигурация е водена от 200 MP основен сензор, допълнен от перископен и ултраширокоъгълен обективи, с възможност за 10-кратно оптично приближаване, без загуба на качество. Със свръхпроизводителния Snapdragon 8 Elite процесор, AI функции (ProVisual Engine, Audio Eraser, Galaxy AI), голяма батерия с бързо зареждане, вграден S Pen и обещанието за 7 години софтуерни ъпдейти, това е гаранция за безупречно представяне, съчетано с дългосрочна стойност. За тези, които се задаволяват само с най-доброто, моделът може да бъде комбиниран със смартчасовник Samsung Galaxy Watch Ultra. Той също е с титаниев корпус, а в допълнение със сапфиреното стъкло на екрана, е способен да се справи с доста екстремни условия – от високи температури и надморски височини до водно налягане до 10 ATM. Управляван от 3 nm процесор и с Galaxy AI функции, часовникът предлага проследяване на богат набор от здравни параметри с BioActive сензор, дву-честотен GPS и множество спортни режими. С изчистен дизайн, програмируем бутон и разнообразие от налични каишки, той е готов както за приключения, така и за официални поводи.

HUAWEI nova 13 Pro съчетава изтънчен дизайн, интегриращ „динамично каре“ на гърба и Quad-curved Flawless дисплей с адаптивна честота и грижа за очите. Моделът се откроява със своята предна камера, която представлява 60 MP двойна система, предоставяща въможно най-високо качество за селфита. Основният модул е с регулируема бленда и портретни AI функции, които правят снимките наистина впечатляващи. Устройството предлага дълъг живот на батерията и бързо зареждане. Това е един изкушаващ избор за всички, които ценят стила, качествената портретна фотография и производителността. Потребителите, които искат малки слушалки, но не могат да търпят гумени тапи в ушите си, могат да вземат смартфона в комбинация с HUAWEI FreeArc. Те са леки, комфортни слушалки от отворен тип, проектирани за потребителите, които искат да слушат музика и същевременно да запазят високо ниво на свързаност с околната среда. Със своя ергономичен C-bridge дизайн, водоустойчивост (IP57), до 28 часа живот на батерията, multipoint Bluetooth 5.2, удобни контроли с жестове и богата персонализация чрез приложението AI Life, те съчетават стил, функционалност и отлично качество на звука.

realme 14 5G е смартфон от среден клас, който съчетава мощен Snapdragon 6 Gen 4 чип, ултраярък 6.67-инчов AMOLED дисплей с гладка 120 Hz честота, както и голяма 6000 mAh батерия с бързо 45 W зареждане. Камерите включват 50 MP основен модул с оптична стабилизация и богата гама от снимкови режими, включително 4K видеозаснемане, допълнени от 2 MP сензор за замъгляване на фона при портрети и 16 MP селфи камера. Устройството предлага 8 GB с динамично разширение и до 256 GB място за съхранение. Ако потребителят избере да го комбинира с TRENDER Active Smartwatch, това е една от възможните комбинации, които предлагат наистина много стойност за цената си. Смартчасовникът е здрав и стилен, с 1.43″ AMOLED дисплей, корпус от цинкова сплав и въртящ се безел. Поддържа Bluetooth обаждания, над 100 спортни режима и качествено проследяване на здравния статус, включващо сън, сърдечен ритъм и нивото на кислород в кръвта. С до 7 дни живот на батерията и водоустойчивост IP67, устройството е доста практичен избор за ежедневна употреба.

Специално за малчуганите

До 30 септември, абонатите на телекома могат да се възползват и от ексклузивни оферти включващи един от детските смартчасовници MyKi Watch 4 и по-достъпния MyKi Watch 4 LITE. И двата модела предлагат функции като прецизно местоположение, възможност за гласови обаждания без връзка със смартфон, чат с предварително определени контакти, както и SOS бутон. За разлика от 4 LITE, MyKi Watch 4 поддържа и видеоразговори.

Двата модела се предлагат с план Junior на Yettel, а до края на септември всеки от тях идва и с електрическа четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush – в розов или син цвят.

Какво включва абонаментен план Junior с месечна такса от 17,99 лв./ 9,20 евро?

● Неограничени минути (в мрежата на Yettel)

● 20 MB (в България и роуминг зона ЕС)

● Максимална скорост (2 mbps след изчерпване на включените MB)

● 50 минути (в България и роуминг зона ЕС).

Смартфон вселената на Yettel

Всички, които закупят смартфон от портфолиото на Yettel, получават и предимствата на пакета „Смартфон вселена“. Това е иновативна екосистема от услуги, която носи допълнителни предимства, осигурявайки пълноценна грижа за устройството през целия период на ползване. Тя включва безплатна удължена гаранция от три години вместо стандартните две, както и поддръжка в оторизирания собствен сервиз на телекома при възникване на повреда.

Клиентите могат да се възползват и от самостоятелна диагностика на техническото състояние чрез услугата „Смартфон диагностика“, имат опция за допълнителна застраховка „Смартфон протект“ с безплатна първа вноска, както и възможност да върнат стар апарат в замяна на отстъпка за нов с програмата „Рециклирай и спести“.