Новата функционалност в Моят А1 проследява средната скорост в реално време

Всяка промяна неизбежно води до въпроси и тревоги. Затова, когато на 7 септември 2025 г. влезе в сила контролът на средната скорост чрез тол камерите, преди да се превърне в „новото нормално“, решението успя да всее съмнения, смут и дори страх. Въведени с цел да променят навиците зад волана — от гледане на скоростомера към умерено, устойчиво движение по пътя. Въпросите къде започва и завършва измерването на средна скорост и какъв „буфер“ остава спрямо лимита, повишават напрежението у шофьорите

Ето защо има нужда от дигитални помощници като „Моята средна скорост“, който превръща правилото в конкретни ориентири и подпомага спокойното шофиране, без риск от глоби и нарушения.

„Моята средна скорост“ ви дава предимство на пътя

Функционалността „Моята средна скорост“ е достъпна в актуалната версия на приложението Моят A1 (App Store, Google Play, Huawei AppGallery) и се активира при първо отваряне чрез предоставяне на разрешение за достъп до местоположение (GPS). След актуализацията модулът се визуализира на началния екран. При стартиране се инициира измерване на база позициониране, а при навлизане в участъци със секционен контрол данните се обновяват в реално време. Показват се текуща и средна скорост, напредък в участъка и ориентир спрямо лимита, което улеснява поддържането на устойчиво темпо.

Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, неблагоприятни метеорологични условия или при проблем с устройството. Също така функционалността има информативен характер и не замества пътната сигнализация и официалните измервания на контролните органи.

Ползите включват по-предвидимо управление по непознати маршрути, намалено когнитивно натоварване чрез ясни индикации вместо „пресмятане наум“, по-плавно движение с по-малко резки ускорявания/спирания и по-нисък риск от нарушения в зоните със секционен контрол.

Защо новата функционалност на А1 има значение?

Интегрирането на „Моята средна скорост“ в екосистемата на A1 е израз на последователна политика за социално отговорни иновации и развитие на дигитални услуги с обществена полза. Подходът на А1 има за цел да затвърди ролята на телекомуникационните компании отвъд техния сектор - не само да осигуряват свързаност, но и да предлагат решения, които пряко подкрепят безопасността и спокойствието в ежедневното придвижване. По този начин технологията работи като обществен инструмент — намалява несигурността, подкрепя отговорното поведение на пътя и повишава доверието в дигиталните асистенти.

В съответствие с тази визия А1 предоставя услугата без допълнително заплащане за своите клиенти, подчертавайки убеждението, че устойчивата мобилност и сигурността са споделена отговорност между институции, бизнес и граждани, а иновациите са най-смислени, когато имат измерим ефект в реалния живот.