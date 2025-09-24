Войната в Украйна:

България е страната в ЕС с най-висок ръст в превоза на опасни товари

24 септември 2025, 14:45 часа 155 прочитания 0 коментара
България е страната в ЕС с най-висок ръст в превоза на опасни товари

България е страната в ЕС с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в периода 2020-2024 г., отчита европейската статостическа служба Евростат. Средногодишният темп на нарастване у нас достига 13 на сто – най-високият в ЕС, пред Румъния (9,6 на сто) и Литва (8,1 на сто).

В другия край на скалата най-големите намаления през този период са регистрирани в Португалия (средно -11,6 на сто годишно), Хърватия (-11,3 на сто), Кипър (-11,2 на сто) и Люксембург (-10,8 на сто).

Данните само за 2024 г. показват, че обемът на превозваните по суша стоки в Европейския съюз, измерен в тонове, е намалял с 0,7 на сто спрямо 2023 г. От 2020 г. досега обаче превозваните количества нарастват със среден годишен темп от 0,1 на сто.

Още: Товарните и пътническите превози в България нарастват през 2025 г.

Най-голямата продуктова група по обем е "метални руди, продукти от миннодобивната промишленост" с 3,01 милиарда тона, или 23 на сто от общото количество за ЕС. Следват "хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" (1,59 милиарда тона, 12,2 на сто) и "други неметални минерални продукти" (1,56 милиарда тона, 11,9 на сто).

Защо тарифите за превоз на товари продължават да падат?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Превози Стоки товари товарни превози информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес