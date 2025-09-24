България е страната в ЕС с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в периода 2020-2024 г., отчита европейската статостическа служба Евростат. Средногодишният темп на нарастване у нас достига 13 на сто – най-високият в ЕС, пред Румъния (9,6 на сто) и Литва (8,1 на сто).

В другия край на скалата най-големите намаления през този период са регистрирани в Португалия (средно -11,6 на сто годишно), Хърватия (-11,3 на сто), Кипър (-11,2 на сто) и Люксембург (-10,8 на сто).

Данните само за 2024 г. показват, че обемът на превозваните по суша стоки в Европейския съюз, измерен в тонове, е намалял с 0,7 на сто спрямо 2023 г. От 2020 г. досега обаче превозваните количества нарастват със среден годишен темп от 0,1 на сто.

Най-голямата продуктова група по обем е "метални руди, продукти от миннодобивната промишленост" с 3,01 милиарда тона, или 23 на сто от общото количество за ЕС. Следват "хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия" (1,59 милиарда тона, 12,2 на сто) и "други неметални минерални продукти" (1,56 милиарда тона, 11,9 на сто).

