Проект на БМА отваря врати за българската сцена към международните пазари

Българската музикална асоциация (БМА) обяви старта на стратегическия проект "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар". Инициативата цели да изведе българската музика на ново ниво чрез увеличаване на експортния ѝ потенциал и утвърждаване на присъствието на родните артисти на водещи европейски сцени. Проектът е насочен към създаване на реални възможности за български музиканти и представители на музикалната индустрия да се включат в международни формати, да изградят контакти с професионалисти от сектора и да достигнат до нови публики.

Дейностите обхващат участие на български артисти в седем ключови европейски фестивала с шоукейс програми, организиране на търговски мисии в Полша, Словакия, Румъния и Чехия, професионално обучение за изпълнители и мениджъри, както и менторска програма с водещи музикални експерти.

Още: VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

Чрез тези активности проектът ще подпомогне не само изграждането на професионален капацитет на българските артисти, но и разширяването на международната мрежа на БМА, което ще отвори нови устойчиви пътища за бъдещи партньорства. Участниците ще преминат през специализирани обучения по музикален мениджмънт, дигитална дистрибуция, маркетинг и пъблишинг, а индивидуалната работа с ментори ще гарантира успешното представяне на сцената пред международна публика.

"Нашата цел е българската музикална сцена да бъде видима и конкурентна в Европа. Чрез този проект артистите ще получат реални шансове за изява, а индустрията - възможност да изгради устойчиво присъствие на отворените европейски пазари", споделя Мила Георгиева зам-председател на Българска музикална асоциация и ръководител на проекта.

Още: Мила Георгиева е избрана за председател на борда на Европейския музикален съвет

Проектът "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар" е важна стъпка към повишаване на международния престиж на българската култура и към интегрирането на страната ни в европейската музикална екосистема.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар.