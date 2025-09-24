Войната в Украйна:

Проект на БМА отваря врати за българската сцена към международните пазари

24 септември 2025, 15:23 часа 344 прочитания 0 коментара
Проект на БМА отваря врати за българската сцена към международните пазари

Българската музикална асоциация (БМА) обяви старта на стратегическия проект "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар". Инициативата цели да изведе българската музика на ново ниво чрез увеличаване на експортния ѝ потенциал и утвърждаване на присъствието на родните артисти на водещи европейски сцени. Проектът е насочен към създаване на реални възможности за български музиканти и представители на музикалната индустрия да се включат в международни формати, да изградят контакти с професионалисти от сектора и да достигнат до нови публики.

Дейностите обхващат участие на български артисти в седем ключови европейски фестивала с шоукейс програми, организиране на търговски мисии в Полша, Словакия, Румъния и Чехия, професионално обучение за изпълнители и мениджъри, както и менторска програма с водещи музикални експерти.

Още: VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

Чрез тези активности проектът ще подпомогне не само изграждането на професионален капацитет на българските артисти, но и разширяването на международната мрежа на БМА, което ще отвори нови устойчиви пътища за бъдещи партньорства. Участниците ще преминат през специализирани обучения по музикален мениджмънт, дигитална дистрибуция, маркетинг и пъблишинг, а индивидуалната работа с ментори ще гарантира успешното представяне на сцената пред международна публика.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Нашата цел е българската музикална сцена да бъде видима и конкурентна в Европа. Чрез този проект артистите ще получат реални шансове за изява, а индустрията - възможност да изгради устойчиво присъствие на отворените европейски пазари", споделя Мила Георгиева зам-председател на Българска музикална асоциация и ръководител на проекта.

Още: Мила Георгиева е избрана за председател на борда на Европейския музикален съвет

Проектът "Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар" е важна стъпка към повишаване на международния престиж на българската култура и към интегрирането на страната ни в европейската музикална екосистема.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU), Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика музика Българска музикална асоциация
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес