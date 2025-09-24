Напрежение близо до границата: Хвърляха димки в местния парламент на Зайчар (ВИДЕА)

Тази сутрин в залата на местния парламент на Зайчар е хвърлена димна бомба и е използван лютив спрей, което е провалило учредителното заседание на общинския съвет. Това е наложило избраните кандидати за общински съветници да напуснат помещението, предаде македонската медия "Вечер", позовавайки се на съобщения на местни сръбски медии. За днес беше обявена сесия на общинския съвет на Зайчар, която трябваше да потвърди мандатите на новоизбраните съветници.

Заради хаоса се наложи почивка. Впоследствие заседателната зала е била заключена. Задействана е и противопожарната аларма. Пред сградата на общинския съвет на Зайчар има полицейски кордон, а в залата - частни охранители, които не допускат съветниците.

Според местните медии преди инцидента в залата е било шумно, а пред председателската маса и катедрата е имало частна охрана, която не е позволявала преминаването на журналисти и съветници от опозицията, пише още македонската медия. ОЩЕ: Сръбски политик плаши протестиращите с убийство на студент (ВИДЕО)

Местните избори в Зайчар се проведоха на 8 юни 2025 г. Те бяха спечелени от коалицията около Сръбската прогресивна партия. Опозицията обаче оспорва резултатите от тези избори. Мониторинговата мисия на CRTA съобщава, че „в Зайчар, по време на изборния ден, най-сериозните форми на нередности са регистрирани в 17 избирателни секции. ОЩЕ: Марта Кос с визита на Балканите: Заобикаля Сърбия

ZAJEČAR



Nastavak konstitutivne sednice - da li je to još jedan primer nasilja nad pravom?



Rokovi za konstituisanje su istekli - i po Zakonu o lokalnim izborima i po Zakonu o lokalnoj samoupravi! pic.twitter.com/s6gMvYY1ub