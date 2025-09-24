Войната в Украйна:

НАТФИЗ официално откри филиала си в Бургас (СНИМКИ)

24 септември 2025, 14:40 часа 257 прочитания 0 коментара
Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев и кметът на Бургас Димитър Николов символично прерязаха лентата и официално откриха новия филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в Бургас. Сливенският митрополит отслужи празничен водосвет и подари икона на Свети Йоан Кръстител на новооткрито учебно заведение. Първият випуск от 18 студенти ще усвоява майсторството на театралното изкуство в града на морето – откъдето са велики български артисти като Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Руси Чанев и новото поколение таланти като Мария Бакалова.

Снимка: БГНЕС

Тържественото откриване се състоя на откритата сцена в Културен дом НХК. Събитието отбелязва исторически момент както за Академията, така и за културния и образователен живот на региона. На церемонията беше представен екипът, който ще обучава първия випуск в специалност "Актьорство за драматичен театър", с ръководител проф. д-р Пенко Господинов, съобщава БГНЕС.

Първо разширяване на Академията извън София

Създаването на филиала в Бургас е резултат от дългосрочна визия и партньорство между ръководството на НАТФИЗ и Община Бургас. След подписването на меморандум за сътрудничество в началото на годината, Общинският съвет в Бургас одобри предложението на кмета Димитър Николов за предоставяне на подходящи помещения за нуждите на филиала.

Снимка: БГНЕС

Филиалът на НАТФИЗ в Бургас е учреден с постановление на Министерския съвет от 2 юли 2025 г., след положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище. Това е първото разширяване на дейността на Академията извън София и важна стъпка в децентрализацията на висшето образование в областта на изкуствата.

В новосъздадения филиал ще се предлагат програми в професионално направление "Театрално и филмово изкуство", включително специалностите: "Актьорство за драматичен театър", "Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии", "Публична реч", "Анимация", "Мениджмънт в екранните изкуства", "Анимационна режисура".

Снимка: БГНЕС

Вечерта завърши с концерт на възпитаничката на Академията Волена Апостолова от класа на проф. Пламен Марков. Откриването на филиала на НАТФИЗ отваря нова страница в историята на Академията и утвърждава Бургас като значим център за културно, образователно и творческо развитие.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Бургас НАТФИЗ висше образование
